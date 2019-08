SKAM Italia chiude | la quarta stagione non ci sarà

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 7 agosto 2019)nonrinnovato,dopo la terza. L’anticipazione di Ludovico Bassegato su Instagram La notizia era nell’aria da tempo, troppi silenzi, poche notizie rassicuranti. Alla fine in un caldo pomeriggio d’agosto ci ha pensato Ludovico Bessegato a svelare l’ovvio:non avrà una. Ovviamente nel giro di pochi minuti #è entrato subito tra le tendenze ine nei social media non si parla di altro. Bessegato ha confermato la notizia con un messaggio in una stories di Instagram anticipando un’intervista con La Stampa (che non si può leggere interamente perchè il sito del giornale è a pagamento). “Voglio che sappiate che sia io, che Cross Production, che gli attori abbiamo fatto tutto quello che potevamo fino all’ultimo. Oltre ogni immaginazione” ha scritto Bessegato su Instagram ...

