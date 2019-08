Sindaco Venaus | M5S alla frutta | mozione Tav era cappio al collo

Tav - Salvini : «Sabato 500 poliziotti in Val di Susa». Sindaco di Venaus : «È un modo per accendere la miccia» : La Tav «era, è e rimarrà inutile». Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in una diretta Facebook. «Un progetto vecchio prima ancora...

Tav - Durbiano (ex Sindaco Venaus) : “Testamento del M5S - è un’istigazione alla violenza” : “Credo che il M5s abbia deciso di scrivere il proprio testamento politico – così Nilo Durbiano, ex sindaco di Venaus e fervente No Tav, dopo le dichiarazioni di ieri del premier Giuseppe Conte – La loro avventura è conclusa. Il Governo e il ministro Salvini non si rendono conto del disastro sociale che questa scelta comporterà. Qui in Val di Susa si respira, nella migliore delle ipotesi, aria di delusione. Questi stanno ...