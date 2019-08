Si fa organizzare il matrimonio da una wedding planner ma quello che accade dopo è

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Una coppia doveva sposarsi ma entrambi erano troppo occupati con il proprio lavoro per occuparsi dell’organizzazione del loroe allora hanno deciso di affidarsi all’esperienza e alla competenza di una. Lain questione , però non lo era proprio di professione ma era una amica e collega del futuro sposo. La ragazza, quando ha saputo che il suo collega doveva sposarsi si è fatta avanti proponendosi di aiutare la coppia nell’organizzazione. Il futuro sposa ne ha parato con la fidanzata e, entrambi sono stati d’accordo. Ma mai la ragazza avrebbe immaginato l’epilogo della storia. Ma durante l’organizzazione tra i due colleghi di lavoro è scattato qualcosa e si sono innamorati a tal punto che ilè saltato. La mancata sposa, Donna Bettiss, ha così deciso di vendere su Facebook il proprio abito da sposa.

