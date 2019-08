SI | Bonisoli e Raggi devono indagare su lavori in area Caracalla per Mc Donald’s

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma – “Come tanti ho accolto con soddisfazione il comunicato del Mibac che annunciava lo stop aiper la realizzazione di un McDonald’s a. Poi succede che oggi faccio un giro intorno al vivaio e vedo un via vai di camion e operai all’interno che lavorano. Strano. Ma ancora piu’ strano e’ che ai due cancelli che immettono al vivaio non ci sia alcun cartello che riporti la notifica della sospensione dei, tanto piu’ necessaria dopo tutto quello che e’ successo in cui trasparenza e informazione sono stati i grandi assenti. Allora chiedo al ministroe alla sindaca: che sta succedendo? Sono convinto che il ministro e la sindaca saranno in grado rapidamente di rispondere, lo debbono alla citta’ e alle parole che loro stessi hanno pronunciato sulla vicenda. Per quanto mi riguarda continuero’ a ...

ilfoglio_it : McDonald’s sarebbe stata l’unica cosa decorosa intorno a Caracalla. Ridono Montanari, Bonisoli e Raggi. Roma piange… - ruiciccio : RT @ilfoglio_it: McDonald’s sarebbe stata l’unica cosa decorosa intorno a Caracalla. Ridono Montanari, Bonisoli e Raggi. Roma piange. Repor… - GiusTW : RT @ilfoglio_it: McDonald’s sarebbe stata l’unica cosa decorosa intorno a Caracalla. Ridono Montanari, Bonisoli e Raggi. Roma piange. Repor… -