Sgomberi | appello di Medicina Solidale | minori vanno tutelati

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma – “Se le voci verranno confermate, entro meta’ mese di agosto verra’ sgomberata l’occupazione di via del Caravaggio dove vivono 400 persone tra cui 100. Per questo lanciamo l’alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e al Garante nazionale dell’Infanzia, Filomena Albano, affinche’, per tempo, vengano a sincerarsi che tutte le tutele dovute ai piu’ piccoli vengano messe in atto prima dell’intervento delle Forze dell’Ordine”. È quanto dichiara Lucia Ercoli, direttore dell’associazioneimpegnata a sostenere dal punto di vista medico gli occupanti di via del Caravaggio a Tor Marancia e in particolare i. “D’altronde- aggiunge Ercoli- il Garante nazionale dell’Infanzia, da noi interpellato, ci ha scritto che gia’ il 10 settembre 2018 aveva ...

