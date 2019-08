Sfera Ebbasta incontrò casualmente uno della banda dello spray di Corinaldo

Fonte : agi

(Di mercoledì 7 agosto 2019) "Delle bitch di Modena cosa pensi, fra'?": È la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, quellastrage di, e la voce che si sente in un video, pubblicato oggi sul sito onlineGazzetta di Modena è quella di Ugo Di Puorto, 19 anni. Si tratta di colui che la procura di Ancona sospetta di aver spruzzato loal peperoncino all'interno del 'Lanterna Azzurra Clubbing', generando il panico e la calca, che ha travolto e ucciso 5 adolescenti e una mamma. Davanti a lui, in primo piano, compare Gionata Boschetti, al secoloEbbasta, l'artista che si sarebbe dovuto esibire nel locale marchigiano e l'incontro, casuale, avviene in un'area di servizio dell'autostrada, come confermeranno le intercettazioni telefoniche, in mano alla procura di Ancona, tra alcuni dei componenti la 'del peperoncino' arrestati venerdi' notte, insieme al loro ricettatore. Il trapper ...

