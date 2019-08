Scuola | arrivano le assunzioni | da settembre 53mila nuovi docenti e 2mila nuovi presidi

Maturità - a Foggia le tracce arrivano in ritardo : studenti fuori da Scuola fino alle 9 : 30 : Si è temuto il peggio questa mattina all'istituto Leonardo Da Vinci di Foggia, dove, come in ogni scuola superiore d'Italia, in questi giorni si stanno svolgendo gli esami di Maturità 2019. Infatti, secondo quanto riportato da alcuni media locali e nazionali, stamane le tracce degli esami hanno tardato ad arrivare. Gli studenti sono stati veramente in apprensione, in quanto alle 9:30 gli stessi si trovavano ancora fuori dall'edificio scolastico. ...