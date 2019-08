Scossa di terremoto nettamente avvertita a Cosenza accompagna da forte boato

Terremoto Agrigento - M 3.6/ Scossa e paura anche a Palermo. No sciame sismico : Terremoto Agrigento, magnitudo 3.6 con epicentro a Caltabellotta: sisma avvertito anche a Palermo. paura dopo sciame sismico degli scorsi giorni.

Terremoto Giappone : Scossa nella prefettura di Fukushima - nessun danno grave : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato al largo del Giappone, alle 12:23:02 ora italiana di ieri, ad una profondità di 20 km. Il sisma ha colpito la prefettura di Fukushima ed è stato avvertito anche a Tokyo: non ha causato danni gravi o vittime, e l’Agenzia meteorologica Giapponese ha escluso il rischio di tsunami. Non è stata riscontrata alcuna anomalia nelle centrali nucleari della regione, incluse le centrali Fukushima n.1 e ...

Terremoto : Scossa nella costa della Grecia [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata stamani al largo della costa della Grecia. La scossa, di magnitudo 5, si è verificata alle ore 11.51. Il sisma ha avuto epicentro 91.5 Km a Sud Est di Karpathos, mentre l’ipocentro è stato rilevato a soli 7 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa nella costa della Grecia [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - Scossa di magnitudo 6.9 in Indonesia : 4 morti e 4 feriti - almeno 1000 evacuati : Sono almeno 4 le vittime del Terremoto di magnitudo 6.9 che sera ha sconvolto l’Indonesia e quattro i feriti. La scossa si è verificata ieri al largo dell’isola di Giava. L’Istituto geofisico americano (Usgs) ha stabilito che l’epicentro del sisma è stato a 151 Km dalla provincia di Banten, nella costa sudoccidentale. Inizialmente era stata diramata un’allerta tsunami: i funzionari dell’agenzia nazionale per i ...

