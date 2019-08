Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ ufficiali | minimalismo | potenza e usabilità foto e

Ecco com’è il nuovo Samsung Galaxy Note 10 (video) : Lo smartphone con il pennino arriva al suo decimo compleanno, capitalizzando a dovere la sua storica carriera. Il Samsung Galaxy Note 10 mantiene infatti inalterate le sue prerogative di dispositivo top di gamma pensato per un utente business, ma questa volta vuole sedurre anche un pubblico attendo anche all’estetica. La prima grande novità, proprio intenta ad allargare la base potenziale degli estimatori di questo prodotto riguarda la ...

Guarda Live Stream Galaxy Note 10 Samsung Unpacked 2019 : Samsung è pronta a lanciare il suo secondo fiore all'occhiello del 2019, il nuovo Galaxy Note 10. Per assistere alla presentazione in diretta Unpacked 2019 ecco il canale Youtube che presenterà la diretta Live del del Galaxy Note 10.

A che ora la presentazione del Samsung Galaxy Note 10? Video diretta streaming il 7 agosto : Oggi 7 agosto è il giorno del Samsung Galaxy Note 10 e della sua presentazione. A che ora prenderà il via la diretta streaming dell'importante evento per noi italiani e come sarà possibile prendere parte, a distanza, del keyNote di lancio del phablet 2019 (o sarebbe meglio dire dei phablet visto l'imminente arrivo di più dispositivi)? Come forse alcuni lettori sapranno, la presentazione del Samsung Galaxy Note 10 prenderà il via a New York ...

Samsung cambia idea con Galaxy S7 e S7 edge e distribuirà aggiornamenti trimestrali : Samsung cambia idea e reintegra Galaxy S7 e S7 edge nel programma di aggiornamenti di sicurezza trimestrali: i due top di gamma 2016 continueranno a ricevere regolarmente nuove patch di sicurezza. L'articolo Samsung cambia idea con Galaxy S7 e S7 edge e distribuirà aggiornamenti trimestrali proviene da TuttoAndroid.

Provate gli sfondi del Samsung Galaxy Tab S6 - sono disponibili al download : Il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab S6 dovrebbe essere lanciato alla fine di questa settimana, almeno in alcuni paesi tra cui gli Stati Uniti, dove Amazon sta già effettuando i preordini, ma gli sfondi di questo tablet sono già pronti per essere scaricati e applicati ai vostri dispositivi. L'articolo Provate gli sfondi del Samsung Galaxy Tab S6, sono disponibili al download proviene da TuttoAndroid.

Le nuove funzioni di Samsung Galaxy Watch Active 2 spiegate in un’infografica : Ecco tutte le funzioni e le novità di Samsung Galaxy Watch Active 2 spiegate con l'aiuto di una chiara infografica, tanto per chiarire i cambiamenti e le nuove funzionalità rispetto al primo modello uscito quest'inverno. L'articolo Le nuove funzioni di Samsung Galaxy Watch Active 2 spiegate in un’infografica proviene da TuttoAndroid.

Screenshot Samsung Galaxy A80 : Come prendere Screenshot su Samsung Galaxy A80 in modo veloce ecco la Guida uso smartphone per acquisire velocemente uno Screenshot su telefono Android.

Manuale Samsung Galaxy A80 smartphone uso semplice : Manuale d’uso Samsung A80 PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy A80.

Come seguire la presentazione di Samsung Galaxy Note 10/10+ : ecco le ultime novità : Alla vigilia della presentazione della gamma Samsung Galaxy Note 10, scopriamo ulteriori dettagli e immagini sul nuovo flagship del colosso asiatico. L'articolo Come seguire la presentazione di Samsung Galaxy Note 10/10+: ecco le ultime novità proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch Active 2 : uscita - prezzo e caratteristiche tecniche : Samsung prova ad anticipare l'Apple Watch in arrivo in autunno lanciando il Samsung Galaxy Watch Active 2, il nuovo smartWatch di riferimento del colosso coreano. Schermo Super AMOLED, nuova interfaccia One UI e più funzionalità a disposizione per personalizzare il tuo orologio in base alle tue esigenze: sia che tu voglia controllare il sonno, la forma fisica e lo stress o che tu voglia un orologio che ti fa avere tutte le ...

Samsung pronta con SoC dotati di GPU AMD e con Multi Sound per Galaxy Note 10 : AMD e Samsung Electronics hanno annunciato una partnership in virtù della quale il colosso coreano otterrà in licenza AMD Graphics IP per usarlo nei suoi SoC L'articolo Samsung pronta con SoC dotati di GPU AMD e con Multi Sound per Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10e e non solo tra le nuove offerte degli X-Days di MediaWorld : MediaWorld lancia nuove offerte online con i suoi X-Days, validi dal 6 al 21 agosto 2019: andiamo a scoprire tutte le offerte su smartphone Android e wearable con spedizione gratuita. L'articolo Samsung Galaxy S10e e non solo tra le nuove offerte degli X-Days di MediaWorld proviene da TuttoAndroid.

Servito l’aggiornamento di sicurezza per i Samsung Galaxy di agosto - valanga di criticità risolte : Una buona fetta di possessori di smartphone Samsung Galaxy può stare tranquilla: l'aggiornamento contenente la patch di sicurezza di agosto e destinata a molti esemplari del brand è stato appena dettagliato. Sul sito del produttore, da qualche ora, si leggono i dettagli riferiti all'update in arrivo fra qualche giorno o settimane: i particolari del rilascio non sono per nulla trascurabili. L'aggiornamento Samsung del corrente mese si ...

YouTube sbarca - insieme a Twitter - su Samsung Galaxy Watch Active 2 : Samsung ha presentato da poche ore il suo nuovo smartWatch Samsung Galaxy Watch Active 2 che porta al debutto, almeno per quanto riguarda gli indossabili del colosso sud coreano, due applicazioni molto diffuse e molto apprezzate dagli utenti. Oltre a Twitter, che permetterà di seguire in tempo reale, grazie anche alla presenza della connettività LTE, […] L'articolo YouTube sbarca, insieme a Twitter, su Samsung Galaxy Watch Active 2 ...