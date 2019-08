Salvini lascia Palazzo Chigi Possibile incontro tra Conte e Di Maio

Salvini lascia palazzo Palazzo Chigi. Possibile incontro tra Conte e Di Maio : La maggioranza si è spaccata sulla Tav e c’è aria di crisi nel governo. Al Senato è stata approvata la mozione Pd con il sostegno della Lega e del centrodestra

Salvini - Tav : assurdo lasciarla a metà : 10.42 "Vediamo cosa succede.Mi sembra che gli italiani hanno votato in maniera chiara,i piemontesi in maniera strachiara. Anche Conte si è reso conto;mi sembrerebbe assurdo lasciare i lavori a metà" Così il vicepremier Salvini a Radio 24 a una domanda su possibili conseguenze del voto domani in Senato sulla Tav. Toninelli,dice anche,"non mi sembra all'altezza di gestire le infrastrutture di un Paese bello come l'Italia". Fondi russi: mai ...

'Ocean Viking' lascia Marsiglia E l'Ong sfida l'Italia (e Salvini) : Angelo Scarano Partita la nuova missione della Ocean Viking. Ha lasciato il porto francese e in pochi giorni sarà davanti la Libia La Ocean Viking, nuova nave noleggiata dalle ong "Sos Méditerranée" e "Médecins sans Frontières", ha lasciato poco fa il porto francese di Marsiglia per la sua prima missione di salvataggio di migranti al largo della Libia. La Ocean Viking adesso andrà ad affiancare la Open Arms e la Alan Kurdi che si ...

Alan Kurdi - il trionfo di Matteo Salvini : la ong si arrende e lascia le acque italiane - rotta su Malta : La Alan Kurdi sembra aver capito la lezione della Sea Watch. Dopo il divieto di ingresso in acque italiane firmato dal ministro Matteo Salvini, l'Ong della Sea Eye fa retromarcia e punta verso Malta. L'imbarcazione che stazionava a 20 miglia di distanza da Lampedusa, ha preso "autonomamente" la deci

Matteo Renzi : "Lasciamo in pace il figlio di Salvini - noi non educhiamo all'odio" : Lasciare in pace il figlio di Matteo Salvini. Questo il messaggio che Matteo Renzi scrive su Facebook all’indomani del video, diffuso da Repubblica, del ragazzo che a Milano Marittima sale a bordo della moto d’acqua della Polizia di Stato, accompagnato da un agente. “Chiediamo le dimissioni di Salvini non per suo figlio, ma per i russi, per i 49 milioni, per l’odio social e per la lacerazione sociale, per ...

Immigrazione - così l'Italia di Salvini lascia i lavoratori stranieri regolari agli altri paesi : Lo studio della fondazione Leone Moressa: in Europa è boom di migranti economici, utili a imprese e famiglie. l'Italia, persa dietro la finta emergenza sbarchi, è il fanalino di coda: persino l'Ungheria di Orban ne ha accolti di più

Il sostenitore a Salvini : “Lascia il M5s e torna con Berlusconi”. E il leader della Lega reagisce così : “O si fa una manovra coraggiosa, e si è tutti compatti su questo, oppure si torna al voto”. A dirlo, al comizio di Golasecca (Varese), è il leader della Lega, Matteo Salvini, mentre parla di riduzione delle tasse. A quel punto, dal pubblico, si alzano alcune voci che lo esortano a mollare il M5s: “torna con Berluconi, torna con Berlusconi” gli grida qualcuno. E il ministro dell’Interno risponde senza ...

Decreto sicurezza bis - fronda M5S In 17 non votano e Fico lascia l’Aula Salvini e Di Maio «capi» : segnale a Conte : Conte: «Non certo maggioranze». Salvini: «Cosa dice il premier mi interessa meno di zero». Tra i Cinque Stelle cresce l’insofferenza dopo il via libera alla Tav

Conte - la frase rubata su Salvini e Di Maio : "Cazz...! Lasciamo stare". La verità sui rapporti di governo : "Sera di martedì, in un ristorante del centro di Roma, siedono attorno a un tavolo alcuni deputati di Forza Italia, da Cattaneo a Perego, da Martino a Ruggeri, e uno del Pd famoso per una partecipazione al Grande Fratello, Mattia Mor. Ad una certa ora, ad un altro tavolo, arriva pure il premier Gius

Salvini : "Conte m'ha lasciato solo?Mi interessa meno che zero". E poi... : "Se mi sono sentito solo o rassicurato da Conte? Mi interessa men che zero". Salvini contro il premier, irritato da un accenno al ritorno in Aula "nel caso maturino le condizioni per una cessazione anticipata del mio incarico" Segui su affaritaliani.it

Conte avverte Salvini - e lascia intendere di avere alle spalle Mattarella : Roma. A volte anche la scelta dei verbi, l’insistenza ossessiva sulla prima persona, è sintomatica delle ansie di un uomo. E appena Giuseppe Conte comincia il suo discorso – un po’ storpiando Luigi Tenco, come in un’altra solenne circostanza aveva fatto il suo precedessore Paolo Gentiloni – si capis

Conte su Lega e fondi russi : «Savoini a Mosca con Salvini». M5S lasciano l'Aula per protesta DIRETTA : Giuseppe Conte si presenta in Senato per l'informativa sul caso dei fondi russi alla Lega, dice di tenere a cuore il ruolo del Parlamento, precisa di non aver «ricevuto...

Matteo Salvini contro il nigeriano : "Anarchico e potenziale terrorista - Europa e giudici lo lasciano libero" : "Un potenziale terrorista tornato in liberà". Matteo Salvini punta il dito contro Europa e giudici riferendo il caso di un nigeriano anarchico con materiale esplosivo in casa. "Lo scorso 12 luglio - spiega il ministro degli Interni - avevo firmato la sua espulsione dall'Italia, visto che gli investi