Salvini annulla la tappa di Sabaudia e in spiaggia l' unica star rimane Totti

Tav - Salvini annulla l’appuntamento a Sabaudia per essere presente al voto delle mozioni al Senato : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, annulla il suo appuntamento di questa mattina a Sabaudia - per il suo 'estate italiana tour' - scegliendo di essere presente al Senato durante la discussione e la votazione delle sei mozioni sulla Tav. Sono, per ora, confermati gli altri due appuntamenti di Anzio e di Sabaudia di questa sera.Continua a leggere

Annullata la presentazione del libro di Chiara Giannini su Salvini in Inghilterra : Recentemente, la London Metropolitan University ha deciso di annullare la presentazione del libro di Chiara Giannini 'Io Sono Matteo Salvini'. Tale decisione è stata motivata in quanto è stato ritenuto che la casa editrice, l'Altaforte Edizioni, non rispettasse la 'politica anti-discriminatoria' su cui si basa la stessa università inglese. La notizia dell'annullamento della presentazione del libro è stata comunicata dalla stessa scrittrice ...

Lega - università di Londra annulla la presentazione del libro di Altaforte su Salvini : “Contrasta con politica antidiscriminazione” : Dopo l’esclusione dalla casa editrice Altaforte dal Salone del libro di Torino arriva un nuovo stop, stavolta Oltremanica, alla casa editrice e al libro intervista di Matteo Salvini, “Io Sono Matteo Salvini” firmato dalla giornalista Chiara Giannini. La presentazione del volume era prevista alla London Metropolitan University di Londra, giovedì pomeriggio alle 18 ora italiana ma è saltata poche ore prima dell’inizio, come ha ...

L’elezione al Senato in Calabria di Matteo Salvini potrebbe essere annullata : La Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha proposto di annullare la proclamazione a Senatore di Salvini nella circoscrizione Calabria. Il seggio ora assegnato al leader della Lega dovrebbe andare a una esponente di Forza Italia, Fulvia Caligiuri, mentre Salvini "rientrerebbe al Senato" sfruttando l'elezione in Lazio.Continua a leggere

L’elezione al Senato di Matteo Salvini potrebbe essere annullata : La Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha proposto di annullare la proclamazione a Senatore di Salvini nella circoscrizione Calabria. Il seggio ora assegnato al leader della Lega dovrebbe andare a una esponente di Forza Italia, Fulvia Caligiuri, mentre Salvini "rientrerebbe al Senato" sfruttando l'elezione in Lazio.Continua a leggere