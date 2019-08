Salvini al Papeete | la Palombelli bacchetta la sinistra | ' Vomitare snobismo non va bene'

Canfora : “Salvini al Papeete? Sceneggiata volgare - l’incoronazione di Bokassa fu più dignitosa. M5s? A un punto di non ritorno” : “Salvini al Papeete? Mi pare che stiamo sopravvalutando una Sceneggiata volgare, deprimente e insignificante. Non è un episodio da analizzare politicamente, ma soltanto sul piano del costume”. Sono le parole dello storico Luciano Canfora, ospite di “In Onda”, su La7. E aggiunge: ” Bokassa, quando fu incoronato imperatore nel dicembre del 1977, era più ieratico e solenne. C’era più dignità. Il livello di ...

Annalisa Chirico spiega il suicidio perfetto di Zingaretti e Pd su Matteo Salvini al Papeete : E la sinistra che fa? Presto detto, s'indigna per Matteo Salvini al Papeete. S'indigna per la consolle, le cubiste e l'inno nazionale. Il consueto suicidio perfetto, quello dei compagni. Da Nicola Zingaretti fino a Matteo Renzi, tutti o quasi hanno puntato il dito. Già, di argomenti contro il minist

Salvini e l'inno al Papeete - le critiche dei vertici della Difesa : Il presidente del Cocer Difesa: "l'inno si suona soltanto in determinate circostanze a cui tutti devono attenersi". L'ex Capo di Stato Maggiore Arpino: "Da qui alle elezioni dobbiamo aspettarci di tutto"

"Certe scene disturbano". Militari contro l'inno di Mameli intonato al Papeete davanti a Salvini (e alle cubiste) : “L’inno nazionale si suona in determinate circostanze ben previste dal protocollo. E c’è bisogno che tutti si attengano a quelle circostanze”. Lo afferma all’Adnkronos il generale di brigata Francesco Maria Ceravolo, presidente del Cocer Difesa, dopo che ieri in uno stabilimento di Milano Marittima, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Salvini vicino alla consolle, sono partite le note ...

Salvini al Papeete paragonato a Moro - Fusaro risponde a critiche : 'Come Togliatti e Renzi' : Da qualche ora gira in Rete una foto che, divisa in due, contrappone due immagini: quelle di Aldo Moro e Matteo Salvini al mare. L'obiettivo di chi la sta condividendo è, in un certo senso, segnare le differenze di chi vive le proprie vacanze in spiaggia in maniera compita, nel caso dell'esponente della Democrazia Cristiana, e chi, invece, come l'attuale Ministro dell'Interno avrebbe scelto di frequentare il Papeete, noto locale della movida ...

