Salmonella nel salame | lotto ritirato dal mercato INFO | MARCA e DETTAGLI

Carrefour ritira uno dei suoi prodotti dagli scaffali : rischio Salmonella - non consumare [INFO - MARCHIO E LOTTO] : Carrefour ha richiamato il salame campagnolo Salumi Pasini per rischio salmonella, la richiesta per chi avesse già acquistato il prodotto e di non consumare e riportare al punto vendita in cui è stato acquistato per ottenere il rimborso. L’avviso di richiamo è stato pubblicato sul sito web della catena di supermercati. In un campione del salame campagnolo Salumi Pasini è stata rilevata la presenza di salmonella, durante il piano di ...

Allerta Salmonella nel formaggio : rilevati batteri - disposto il ritiro immediato [MARCA e DETTAGLI] : E’ Allerta salmonella in un particolare tipo di formaggio, il roquefort. I batteri sono stati rilevati in formaggi a pasta molle della marca francese Société e finora venduti in Svizzera. Al momento non è possibile escludere rischi per la Salute, pertanto l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Usav) raccomanda di non consumare l’articolo. L’importatore svizzero Lactalis Suisse ha immediatamente ...

Rischio Salmonella - ritirato salame dai supermercati : l’allarme del Ministero della Salute [MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo, in via precauzionale, di Bocconcini di salame, marchio Azzocchi Roberto. Il lotto di produzione interessato dal richiamo è indicato con il codice 26 LSS, data di scadenza 12/11/2019. Si tratta di unità di vendita da 200 grammi conservati sottovuoto. Il ritiro è stato avviato per possibile Rischio microbiologico, a causa della presenza di salmonella risultata a seguito di specifici controlli. ...

Salmonella - il Ministero della Salute ritira il salame del marchio San Lorenzo : "rischio microbiologico" : ritirato un lotto di salame a causa di un elevato rischio microbiologico per i consumatori. A dare l'allarme è stato il Ministero della Salute, che nel comunicato datato 17 giugno, riferisce il numero del lotto interessato. Si tratta del 19041005, venduto col marchio San Lorenzo e prodotto dalla dit

Allarme Salmonella : ritirato salame dagli scaffali per rischio microbiologico [MARCHIO E LOTTO] : rischio microbiologico per salmonella spp. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della salute a diffondere un avviso di richiamo di un lotto di salame San Lorenzo a marchio Santini per la presenza di salmonella spp. Il prodotto interessato è venduto intero, in confezioni da circa 1 kg, con il numero di lotto 19041005. Il salame richiamato è stato prodotto in provincia di Cremona da Santini Srl, nello stabilimento di via Madre Teresa di ...

Ministero della salute richiama lotto di salame per presenza di Salmonella : Avviso di richiamo lanciato oggi dal Ministero della salute attraverso la sezione dedicata del proprio portale. Ad essere interessato dal ritiro dai negozi è un lotto del salame venduto col marchio San Lorenzo e prodotto dalla ditta Santini. Il motivo del ritiro del salame è la possibile presenza di salmonella.

Salsicce con la Salmonella - scatta il ritiro : allarme del ministero - quale prodotto evitare : Un richiamo di un lotto di Salsicce a marchio FBM imposto dal ministero della Salute per la presenza di salmonella. Il prodotto interessato dal richiamo viene venduto sfuso. Per identificarlo, dunque, è fondamentale fare riferimento al numero di lotto, che è 33491, e alla data di scadenza, che cade

Allarme Salmonella - richiamata salsiccia contaminata : cosa fare se si è acquistato il prodotto [MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di salsiccia sfusa marchio F.B.M. Lavorazione Carni. Nello specifico si tratta del lotto di produzione n° 3349, con data di scadenza o termine di conservazione 26-06-2019. Il prodotto, come si legge nel modulo di richiamo, è stato ritirato per rischio microbiologico, ovvero “Presenza di salmonella“. Nella ‘Avvertenze’ si legge che “Il prodotto deve ...