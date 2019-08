Salerno | neonato bloccato in auto sotto il sole | salvato dai vigili del fuoco

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il piccolo ha rischiato di morire per asfissia, data l’alta temperatura all’interno della macchina, nonostante l'aria condizionata sia rimasta sempre accesa. È rimastonell’alcocente, senza che i genitori riuscissero a farlo uscire. Momenti di terrore a Sapri, in provincia di, dove una famiglia napoletana in vacanza ha vissuto un incubo che sembrava non finisse mai. Il padre e la madre di unavevano lasciato per pochi minuti il figlio in macchina, per sbrigare delle commissioni, con le portiere chiuse ma l’aria condizionata in funzione. Ritornati nel parcheggio si sono accorti che la vettura non si apriva più, neppure forzando le serrature dell’abitacolo e sono stati assaliti dal panico.