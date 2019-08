Rugby | Irlanda-Italia | su che canale vederla in tv e streaming Orario | programma e

Irlanda-Italia Rugby - Test Match 2019 : data - programma - orari e tv : Iniziano da Dublino i quattro Test Match ufficiali che accompagneranno l’Italia del rugby verso la Coppa del Mondo che si giocherà in Giappone dal 20 settembre con la finalissima prevista per il 2 novembre: gli azzurri partiranno infatti con la prima gara in casa dell‘Irlanda sabato 10 agosto, alle ore 15.00 italiane. La diretta tv del primo incontro estivo degli azzurri sarà affidata a Raidue, mentre la diretta streaming sarà ...

Rugby - Test Match 2019 : i convocati dell’Italia - 38 azzurri per le sfide a Irlanda e Russia. Si preparano i Mondiali : L’Italia è ormai entrata nel vivo della marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2019 di Rugby che si disputeranno in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre. La nostra Nazioanle, reduce da due mesi di lavoro a Pergine Valsugana, è pronta per affrontare quattro Test mach in cinque settimane: si incomincia sabato 10 agosto (ore 15.00) a Dublino contro l’Irlanda, si prosegue sette giorni (ore 18.30) dopo contro la Russia a San ...

Rugby a 7 - preolimpico Colomiers 2019 : Gran Bretagna ai Giochi - Francia ed Irlanda al torneo di ripescaggio : Oggi si è concluso a Colomiers, in Francia, il torneo europeo di qualificazione olimpica di Rugby a 7, rassegna che ha dato alla Gran Bretagna, grazie al successo dell’Inghilterra, il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e a Francia ed Irlanda due posti all’ultimo torneo di qualificazione intercontinentale che assegnerà l’ultimo pass. L’Italia chiude al settimo posto, battuta nei quarti proprio dall’Inghilterra, ...

Rugby - Mondiali Under20 2019 : Irlanda-Italia 38-14. Gli azzurrini giocheranno per il nono posto : Niente da fare per l’Italia Under 20 di Rugby ai Mondiali di categoria: gli azzurrini cedono anche nell’ultima gara del girone ai pari età dell’Irlanda, che si impongono per 38-14 in una sfida dominata dai verdi che in 36′ hanno piazzato un parziale di 31-0 per poi amministrare nel resto della sfida. Gli azzurrini domani conosceranno il nome della squadra che incontreranno lunedì 17 nelle semifinali dal nono al dodicesimo ...