ROSA PERROTTA ' NON MOSTREREMO MAI MIO FIGLIO DODO' Cambia idea | ecco la foto

ROSA PERROTTA presenta il piccolo Dodo : "Da oggi ci sono anch’io" - : Francesca Galici Dopo qualche tentennamento iniziale, Rosa Perrotta ha deciso di rompere gli indugi e di mostrare il volto del piccolo Dodo ai suoi tantissimi follower che in questi mesi le hanno regalato tanto amore Solo poche ore fa Rosa Perrotta ha dichiarato su Instagram di non essere pronta a condividere il volto del piccolo Domenico. Una scelta di cuore quella dell'influencer ed ex naufraga, impaurita dai commenti negativi ...

ROSA PERROTTA mostra il figlio : “Dodo - piacere di conoscervi” : Rosa Perrotta mostra il figlio Domenico: “Dodo, piacere di conoscervi”. I fan vanno in tilt Rosa Perrotta, che ha partorito il 25 luglio scorso, dopo varie polemiche, ha deciso di mostrare a tutti il piccolo Domenico, il figlio avuto da Pietro Tartaglione. Per farlo ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. Lo scatto […] L'articolo Rosa Perrotta mostra il figlio: “Dodo, piacere di conoscervi” proviene ...

ROSA PERROTTA cambia idea e mostra il figlio su Instagram : la foto : Rosa Perrotta presenta il suo Domenico, ecco la sua prima foto sui social Qualcuno avrà sicuramente esultato. Dopo tanti dubbi, esternati qualche giorno fa, Rosa Perrotta ha deciso di presentare il suo bambino sui social ai suoi tantissimi seguaci. L’ex tronista di Uomini e Donne, compagna di Pietro Tartaglione, ha postato una dolcissima foto del […] L'articolo Rosa Perrotta cambia idea e mostra il figlio su Instagram: la foto ...

La prima foto di Domenico Tartaglione - ROSA PERROTTA aveva detto : “Non lo mostrerò sui social” : Rosa Perrotta cede al desiderio di presentare ai suoi follower il piccolo Domenico, il bambino nato dall’amore con Pietro Tartaglione. Sui social l'ex tronista ha pubblicato la prima foto del suo bambino a 10 giorni circa dalla nascita. “Ecco Dodo” ha scritto l’ex tronista “da oggi ci sono anch’io”.

ROSA PERROTTA contro gli hater non farò vedere mio figlio sui social : L’ex naufraga Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori del piccolo Domenico. Rosa Perrotta è molto attiva su “Instagram”, dove tra l’altro ha annunciato la sua gravidanza. I fan però si chiedono perché il piccolo non sia stato ancora mostrato sui social. Sull’argomento è intervenuta la diretta interessata: “Io ha spiegato dal uso account – non vedo l’ora di condividere con le persone che veramente ci vogliono bene e ...

Uomini e Donne – ROSA PERROTTA e Pietro Tartaglione presentano il figlio nel magazine ‘Chi’… : Chi ha le orecchie ben appuntite se lo ricorderà. Qualche giorno fa, infatti, proprio Rosa Perrotta durante una Instagram Story aveva detto che a breve ci avrebbe fatto conoscere il piccolo Dodo, il... L'articolo Uomini e Donne – Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presentano il figlio nel magazine ‘Chi’… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

ROSA PERROTTA rivela : “Non mi sono mai sentita così nella mia vita” : Rosa Perrotta e la confessione alle sue fan: “Non mi sono mai sentita così appagata e serena” Quando una donna diventa madre inizia, per lei, una vera e propria nuova vita. E questo è quello che sta succedendo a Rosa Perrotta che è da poco diventata mamma del suo Domenico. Dopo pochissimi giorni dal parto, […] L'articolo Rosa Perrotta rivela: “Non mi sono mai sentita così nella mia vita” proviene da Gossip e Tv.

“Lasciate in pace me e mio figlio”. ROSA PERROTTA difende il piccolo - è una furia : Sono diventati genitori da poco, precisamente dal 25 luglio, ma per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione i problemi iniziano subito. Si sa, diventare genitori è un vero e proprio mestiere. Tante preoccupazioni, tante attenzioni, tanti compiti. Anche e soprattutto ora che la rete ha preso il sopravvento sulle nostre vite. E bisogna fare attenzione in qualsiasi aspetto, come quello social, e proteggere i più piccoli da questi rischi e pericoli. Dai ...

ROSA PERROTTA spiega perché non mostra il figlio sui social : Lo scorso 25 luglio Rosa Perrotta è diventata mamma del piccolo Domenico, ma da allora lei e il compagno Pietro Tartaglione non ne hanno mai mostrato il volto sui social. Sommersa da richieste di spiegare il perché di questa scelta, la ex tronista di Uomini e donne decide in una serie di Instagram Story di parlare a cuore aperto attraverso un lungo sfogo: “Volevo un attimo parlare con voi dell’argomento social e del bambino ‘lo ...

ROSA PERROTTA si sfoga su Instagram : “Non farò vedere mio figlio - lo utilizzerebbero per ferirmi” : Rosa Perrotta, da poco diventata mamma del piccolo Domenico, ha deciso di spiegare ai suoi fan il motivo per cui non riprende mai suo figlio in volto. La spiegazione arriva su Instagram tramite una serie di video, in cui parla dell'atteggiamento inappropriato che molte persone adottano sui social network, che da mezzo di condivisione diventano strumento di odio e critiche gratuite, da cui vorrebbe tenere lontano il suo bambino.Continua a leggere

Uomini e Donne - ROSA PERROTTA : "Non mostro mio figlio sui social per colpa di gente frustrata come voi" : L'ex tronista sbotta sui social e spiega i motivi che l'hanno spinta a non mostrare il figlio sui social.

