Romania | 15 enne uccisa Chiamate al 112 indignano il Paese

Romania - ragazza 15enne uccisa dopo gli abusi : il 112 non l’aveva presa sul serio (audio) : Un intero Paese sotto shock: la vicenda di Alexandra Macesanu ha destato molto scalpore in Romania. La 15enne è stata rapita da un meccanico di 65 anni, Gheorghe Dinca, mentre faceva autostop verso casa: l’uomo avrebbe abusato della giovane prima di ucciderla e bruciare il suo corpo. L’aspetto più sconcertante della vicenda è che la vittima, durante la prigionia, era riuscita a telefonare al 112, ma l’operatrice del numero di emergenza l’aveva ...

Romania : 15enne denuncia il proprio rapimento - ma la polizia la ignora e lei viene uccisa. Proteste di piazza a Bucarest : Migliaia di persone sono scese in piazza, sabato, a Bucarest per protestare contro l’operato delle forze dell’ordine rumene. Dietro alla mobilitazione che ha portato anche al licenziamento del capo della polizia, Ioan Buda, da parte del ministro dell’Interno, Nicolae Moga, c’è la morte di una 15enne originaria del villaggio di Dobrosloveni, Alexandra Macesanu, che ha denunciato il proprio rapimento tre volte ...