Roma choc | ucciso Diabolik | capo degli Irriducibili della Lazio Killer vestito da

Roma choc : ucciso a colpi di pistola Diabolik. Era a capo degli Irriducibili della Lazio : È morto l'ultrà della Lazio centrato da un colpo di pistola alla testa nel parco degli Acquedotti a Roma. Lo si apprende da fonti di polizia. A quanto riferito, si tratta di...

Roma choc - 14enne denuncia uno stupro : «Fatta ubriacare e violentata a Campo de? Fiori da uno sconosciuto» : Una ragazza di 14 anni italo tedesca ha denunciato alla polizia di essere stata violentata da un uomo al centro di Roma. La notizia è stata anticipata dal quotidiano Il...

Roma choc - 14enne denuncia uno stupro : «Sono stata violentata a Campo de? Fiori» : Una ragazza di 14 anni italo tedesca ha denunciato alla polizia di essere stata violentata da un uomo al centro di Roma. La notizia è stata anticipata dal quotidiano Il...

Roma choc - una 14enne denuncia : «Io - violentata a Campo de? Fiori» : Un incubo. Stuprata da un uomo che l?ha fatta bere e ubriacare fino a renderla incapace di opporre alcuna resistenza. Nelle grinfie dell?aguzzino che prima l?ha invitata a trascorre...

Roma choc - violenza in centro : la vittima ha solo 14 anni : Stupro choc a Roma. Un uomo avrebbe fatto ubriacare una 14enne per poi violentarla. Succede in pieno centro, a Campo de’ Fiori, centro della movida Romana. A raccontare la storia è Il Messaggero. Ieri pomeriggio, poco dopo le 16,30, si legge nell’articolo alcuni passanti l’hanno soccorsa mentre era in lacrime e si aggirava sconvolta e sperduta in via Alberto Ferrero, vicino all’ingresso della metro A Flaminio, a due passi da Villa Borghese. Un ...

Roma choc - violenza in centro : la vittima ha solo 14 anni : Un uomo avrebbe fatto ubriacare una 14enne per poi violentarla. Succede in pieno centro, a Campo de’ Fiori, centro della movida Romana. A raccontare la storia è Il Messaggero. Ieri pomeriggio, poco dopo le 16,30, si legge nell’articolo alcuni passanti l’hanno soccorsa mentre era in lacrime e si aggirava sconvolta e sperduta in via Alberto Ferrero, vicino all’ingresso della metro A Flaminio, a due passi da Villa Borghese. Un passante ha chiamato ...

Carabiniere ucciso a Roma - per la sinistra la colpa della foto choc di Natale Hjorth è di Matteo Salvini : Nel merito della questione, la foto shock del ragazzo americano bendato e ammanettato nella caserma dei Carabinieri (che sta facendo il giro del mondo), non è entrata. Però, a suo modo, il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha preso le difese dell' Arma. «Che il suo sacrificio possa servire a

Carabiniere ucciso a Roma - la foto-choc dell'americano in caserma : come lo hanno ridotto : La foto che vedete qui sopra è stata scattata venerdì 26 luglio, in un ufficio del Reparto investigativo dei carabinieri di via In Selci, a Roma. Nello scatto una delle due belve che hanno ucciso Mario Cerciello Rega, il Carabiniere morto a Roma. Nel dettaglio si tratta di Gabriel Christian Natale H

Choc al Rock in Roma - Pretty Solero nudo sul palco si tocca davanti al pubblico - : Novella Toloni Il giovane rapper Romano è salito sul palco dell’evento in evidente stato di alterazione e si è calato i pantaloni mostrando e toccandosi i genitali davanti al pubblico Attimi di pura follia all’evento musicale "Rock in Roma" quando sul palco si stava esibendo il giovane rapper Pretty Solero. Michele Sean Loria, classe 1993, è salito sul palco del concerto Rock in evidente stato di alterazione. Impossibile capire se ...

KYOTO ANIMATION - INCENDIO CHOC IN GIAPPONE/ Video - 24 morti : arrestato piRomane : KYOTO ANIMATION, devastate INCENDIO in GIAPPONE: casa produzione tv sere manga e anime distrutta dalle fiamme. 24 morti, 41enne piromane arrestato. Il Video

UFO - avvistamento in cielo a Roma? Video/ Strana sfera luminosa : famiglia sotto choc : Roma, presunto avvistamento UFO. famiglia riprende una misteriosa sfera luminosa in cielo, la reazione dei testimoni sotto choc: di cosa si tratta?

Roma - rapina choc in casa : anziana ostaggio dei banditi acrobati : «Stai zitta o muori» : rapina stile Arancia Meccanica messa a segno da banditi acrobati nel quartiere Don Bosco, al Tuscolano, Roma. Erano circa le 2,30 di notte quando due persone hanno scalato uno stabile di via...

Roma choc - trovata bimba morta sotto un ponte del Tevere : è una neonata. Indagini per omicidio : Il cadavere di una bambina è stato trovato nel Tevere, a Roma. Il piccolo corpicino è stato recuperato all'altezza del ponte di Mezzocammino, periferia Sud della Capitale, nei...

Roma choc - trovata bimba morta sotto un ponte del Tevere : è una neonata : Il cadavere di una bambina è stato trovato nel Tevere, a Roma. Il piccolo corpicino è stato recuperato all'altezza del ponte di Mezzocammino, periferia Sud della Capitale, nei...