Rocket League sta per abbandonare il sistema di loot box casuali

PS Now : l'aggiornamento di luglio vede l'arrivo di Vampyr - Rocket League e molti altri : Tramite un comunicato sul suo PlayStation Blog, Sony ha annunciato i nuovi titoli PS Now disponibili con l'aggiornamento di luglio. Di seguito trovate una pratica lista con tutte le novità: Rocket League Giusto in tempo per l'estate arriva il titolo multigiocatore Rocket League, l'acrobatico gioco in arena basato sulle leggi della fisica e amato da tutti! Scaricalo oggi per buttarti nella mischia e dai un'occhiata all'evento di gioco ...