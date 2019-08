Ritirato pordotto dolciario dagli scaffali | il consumo può causare shock anafilattico

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Le crostate alla ciliegia, all'albicocca e ai frutti di bosco, marchio Nardone Produzioni Dolciarie SRL – Le dolci passioni sono state ritirate dal mercato perché contengono allergeni non dichiarati in etichetta. Nello specifico non è stato segnalato il contenuto di latte scremato in polvere. Si tratta dei seguenti lotti: Crostata alla ciliegia – Le dolci passioni, lotto n°62019, data di scadenza 07/02/2020 Crostata all'albicocca – Le dolci passioni, lotto n°71119, data di scadenza 07/02/2020 Crostata ali frutti di bosco – Le dolci passioni, lotto n°62019, data di scadenza 15/02/2020 Le crostate sono vendute in unità da 180 grammi. Chiunque avesse acquistato non dove consumare se intollerante o allergico al latte.