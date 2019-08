Rimini | 20 persone si sentono male a Santarcangelo di Romagna in una piscina

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Si sono vissuti momenti di panico questa mattina, mercoledì 7 agosto, nellasita in via Giovanni Falcone adi, nel riminese. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, circa 20, inclusi alcuni bambini e disabili, hanno cominciato ad accusare dei malori mentre facevano il bagno. Il tutto sarebbe stato dovuto all'emissione di alcuni vapori abbastanza irritanti che si sono sprigionati dallo stesso impianto natatorio. L'episodio probabilmente ha avuto origine da un errato dosaggio del cloro, più precisamente a causa di un malfunzionamento del macchinario che automaticamente miscela le sostanze che servono a disinfettare l'acqua. Sarebbe escluso quindi l'errore umano. Tante ambulanze sul posto Per far fronte all'improvvisa emergenza sul luogo del fatto di cronaca sono intervenute diverse ambulanze, giunte da diverse città dell'Emilia ...

