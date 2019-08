Rapina all' Ubi banca | colpo fotocopia dopo un mese | otto persone in ostaggio dei banditi

Messico - Rapina in stile Casa di Carta : rubati 2 milioni di dollari dalla Zecca dello Stato : A Città del Messico un gruppo di banditi armati ha messo a segno una rapina alla Zecca dello Stato in stile Casa di Carta, la famosa serie tv di Netflix: hanno disarmato le guardie e seminato il panico tra i presenti, prima di portare via un bottino da 2,5 milioni di dollari e fuggire. Secondo gli inquirenti, ci sarebbe una talpa della banda all'interno dell'edificio.Continua a leggere

Rapina in un negozio a Pianura - il titolare difende la cassiera : ferito alla testa : Rapina e paura in via Pablo Picasso, a Pianura. Alle 18.30 un malvivente ha fatto irruzione in un negozio di alimentari e ha minacciato una dipendente con una pistola: il titolare, 51 anni, è...

Palermo : giovane picchiato e Rapinato a Ballarò : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) - Trascinato all'interno di una struttura abbandonata, picchiato e rapinato. E' quanto sarebbe accaduto a un giovane palermitano venerdì scorso, in vicolo della Pietà, nel quartiere Ballarò. In due, secondo quanto ha raccontato alla polizia in stato di choc, lo avrebbero

Si mette in coda all’ufficio postale - quando arriva il suo turno fa una Rapina e scappa : Una situazione surreale quella che è accaduta in provincia di Alessandria, all’ufficio postale di via Trucco, ad Acqui Terme. Un uomo è entrato nell’ufficio postale, si è messo in coda alla cassa e ha aspettato pazientemente il suo turno. quando è toccato a lui ha estratto un coltello e ha minacciato il cassiere che è stato costretto a consegnargli ciò che aveva in cassa: 3.500,00 euro. L’uomo che ha eseguito la rapina a volto scoperto, ...

Brasile - Rapina all’aeroporto di San Paolo : travestiti da agenti di polizia rubano 750kg d’oro dal valore di 27 milioni di euro [FOTO e VIDEO] : Quattro persone pesantemente armate e travestite da agenti di polizia federale hanno rubato quasi 750kg di oro dal valore di circa 27 milioni di euro, nell’aeroporto internazionale di Guarulhos (San Paolo), il più grande del Paese. I quattro, armati di fucili di assalto, sono arrivati a bordo di due veicoli davanti a un magazzino e hanno prelevato l’oro che era stato appena caricato a bordo di un furgone portavalori, prendendo in ...

Rapina da film in Brasile - si fingono poliziotti all’aeroporto e rubano 752 chili d’oro : Rapina record all'aeroporto internazionale Guarulhos di San Paolo, in Brasile, dove una banda armata composta da 8 criminali travestiti da poliziotti è riuscita in soli 2 minuti e 30 secondi a mettere a segno il colpo, portando via circa 750 chili di oro e metalli preziosi, per un valore stimato in 36 milioni di euro.

Pestano e Rapinano anziano a Pozzallo - arrestati : I Carabinieri di Pozzallo nella notte hanno tratto in arresto un uomo ed una donna, responsabili di una gravissima rapina ad un uomo anziano

Kolasinac - che coraggio : tentano di Rapinare lui e Ozil - ma allontana gli aggressori! – IL VIDEO SHOCK : Sead Kolasinac, che coraggio! Il difensore centrale dell’Arsenal, nel pomeriggio insieme a Ozil, ha sventato un tentativo di furto nei confronti del tedesco, allontanando gli aggressori. I due erano a bordo del Suv del centrocampista quando sono stati avvicinati da uomini in moto, armati di coltelli, vestiti di nero e con i caschi in testa. Kolasinac è sceso dalla vettura e ha affrontato a mani nude i malintenzionati, mentre Ozil ha ...

Ostia - anziano Rapinato e minacciato dalla sua ex badante : la donna è stata arrestata : I carabinieri della stazione di Ostia in provincia di Roma hanno arrestato ieri, una badante cubana di 38 anni, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per rapina. La donna è stata accusata di avere minacciato con una pistola un anziano di 80 anni, suo ex datore di lavoro per farsi consegnare del denaro. Il magistrato preposto ha ordinato per la extracomunitaria, dopo una lunga serie di indagini, il provvedimento di ...

Gallagher e Traffik sono stati condannati : avevano aggredito e Rapinato tre fan : I noti trapper Gallagher e Traffik sono stati condannati dal Tribunale di Roma per aggressione e rapina a tre fan che volevano un loro autografo. Traffik e Gallagher giudicati colpevoli dal Tribunale di Roma La sera del 23 febbraio scorso, i due cantanti sono stati avvicinati da tre ragazzini che hanno chiesto un selfie e qualche autografo. I trapper hanno reagito male, mostrando i tirapugni e rapinando i malcapitati dei telefonini. ...

Traffik e Gallagher - Tribunale di Roma condanna i due trapper : aggredirono e Rapinarono tre fan che volevano un autografo : FQ Magazine Salmo, paura al concerto di Molfetta: cede una transenna ma il rapper riesce a calmare il pubblico evitando incidenti Erano stati avvicinati da tre ragazzini per farsi un selfie e farsi firmare qualche autografo. Per tutta risposta hanno sfoggiato i tirapugni e li hanno rapinati dei telefonini, minacciandoli. Scappando, hanno pure preso a pugni ...

Violentano una donna e la Rapinano : fermati dalla polizia mentre preparavano la fuga : La polizia ha rintracciato e fermato due stranieri, un 20enne di origini irachene e un 30enne egiziano, accusati di violenza...

Bologna - Rapina allo stadio Dall’Ara : rubati da 20mila euro degli abbonamenti : Sono entrati nel botteghino dello stadio armati di pistola e hanno rubato 20mila euro. È successo a Bologna, allo stadio Dall’Ara, dove venerdì sera intorno alle 19 due persone con il volto coperto si sono fatte consegnare dal cassiere tutto il denaro disponibile e sono fuggiti in scooter. Nel locale di via dello Sport da pochi giorni sono in vendita gli abbonamenti del Bologna calcio per il prossimo campionato, che partirà a fine agosto. ...