Ranking mondiale Università 2019 | top 10 e classifica italiane

Rugby - il Ranking mondiale aggiornato. Italia tredicesima - al comando la Nuova Zelanda : Sono il The Rugby Championship e la Pacific Nations Cup i tornei responsabili dei principali cambiamenti del ranking mondiale di Rugby, aggiornato per l’ultima volta lunedì scorso, in attesa dei test match estivi e, soprattutto, della Coppa del Mondo (ricordiamo che gli incontri della manifestazione iridata varranno in maniera doppia per il ranking rispetto a tutti gli altri). L’Italia, approfittando della sconfitta di Tonga con ...