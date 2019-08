Quotidiano iberico Sport | il Psg avrebbe offerto Neymar alla Juventus

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il mese di agosto potrebbe rivelarsi molto importante per quanto riguarda il calciomercato: al momento tra le società più attive della Serie A ci sono, Napoli ed Inter, anche se non bisogna sottovalutare alcune operazioni portate a termine dai club di metà classifica. Tra questi, ad esempio, ci sono il Cagliari che ha preso Rog e Nainggolan ed è a un passo da Nandez del Boca Juniors, e il Genoa che è riuscito a portare in Italia uno dei punti di riferimento dell'Ajax degli ultimi anni, ovvero Schone. Tornando alle squadre di vertice, in questa fase lasta lavorando soprattutto sulle cessioni per alleggerire la rosa ma anche per motivi di bilancio. L'obiettivo dei dirigenti bianconeri, infatti, è quello di accumulare un tesoretto da reinvestire nell'acquisizione di nuovi calciatori in grado di arricchire ulteriormente l'organico....