Qui ci facciamo i soldi Sfera Ebbasta e il capo della banda dello spray in

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Un video che mostra l’incontro tra Ugo Di Puorto, il leaderal peperoncino, e il trapperavvenuto la nottetragedia di Corinaldo, è stato pubblicato sulla Gazzetta di Modena. Lo scrive La Stampa. Ugo, il figlio di un prestanome dei casalesi in carcere con accuse pesantissime, tanto che ieri davanti al gip ha scelto il silenzio, e Gionata Boschetti in artesono protagonisti di un breve filmato in cui usano il linguaggio tipicotrap. Apparentemente spensierati. Nel video si vede il diciannovenne parlare con il cantante e dire: “Delle bitch di Modena cosa pensi fra? Quimentre voi parlate, parlate”. Il ragazzo, rivolto alla telecamera del telefonino, continua a scherzare mentremima il gesto di cucirsi la bocca. Il cantante saluta e infine, replicando i gesti ...

