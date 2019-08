Questo ridicolo voto sulla Tav ha portato una sola cosa buona

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) D’ora in poi vale tutto. Non ci voleva uno scienziato per prevedere che la Lega sarebbe andata a braccetto con i famigli di Forza Italia e gli indefinibili del Pd (con la Meloni sono ‘Fratelli’, quindi…). Pur di tenere in vita la più grande potenziale mangiatoia dei prossimi decenni a spese di noi tutti, nel Senato della Repubblica si è formata la più bizzarra, improbabile e astrusa coalizione della storia italiana. Fascisti e sedicenti progressisti a braccetto pur di approvare in modo definitivo e inappellabile quella che il direttore de Il Fatto Quotidiano ha giustamente definito “l’opera pubblica più inutile, costosa, dannosa e demenziale della storia d’Europa”. Demenziale come il comportamento del Movimento 5 Stelle, che da quasi due anni lavora come un mulo per tirare acqua al mulino di Salvini e far passare le norme più liberticide in vigore dopo quelle dell’Ungheria ...

