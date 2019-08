Pums presenta 38 km di nuove Metro e 58 di nuovi tram

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma – Piu’ di 38chilometri dipolitane, 58 chilometri in piu’ di, e 293 di piste ciclabili. Il ritorno della linea D con la previsione di cantieri entro 10 anni, il prolungamento della linea C in centro e poi a Roma nord. 15linee dicome la Tva, la tranvia sulla Togliatti, quella sulla Marconi, i tratti su Tiburtina o Cavour o ildella musica. E poi la trasformazione dell Roma-Giardinetti in uno in unaleggera, il nuovo prolungamento della linea B1 che non esclude il people mover e quello della linea A fino a Monte Mario. Infine le funivie Battiatini-Casalotti, a Monte Mario e quella alla Magliana. A pochi giorni dall’approvazione in Assemblea Capitolina, il 2 agosto, il, il Piano urbano per la mobilita’ di Roma e’ statoto ufficialmente in Campidoglio dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, dal ...