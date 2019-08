Puerto Escondido film stasera in tv 7 agosto | cast | trama | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2019)va in ondain tv mercoledì 72019 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Gabriele Salvatores. Ilè composto da Diego Abatantuono, Valeria Golino, Claudio Bisio, Antonio Catania, Renato Carpentieri.in tv:Ecco ladeloggi in tv. Mario (Diego Abatantuono), impiegato di banca a Milano, vive una vita “normale”. Poi un giorno diventa testimone involontario di un omicidio commesso da un poliziotto fuori controllo. L’agente si vede scoperto e gli spara. Mario la scampa, ma sa che è solo una questione di tempo. Fatti armi e bagagli parte alla volta del Messico. Qui la sua vita si intreccia con quella di ...

Taccuini : @feltrinellied @LaFeltrinelli @PinoCacucci1 Proprio ora leggiamo che Cacucci smentisce di essersi ispirato alla sto… - OMCalsolaro : @aylaf93 Corona tutta la vita...puerto Escondido docet???? - claudia_sot : @BarillariM5S Rendersi conto di come state distruggendo Roma, ammettere la vostra incompetenza e andare ad aprire u… -