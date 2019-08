Programmi TV di stasera | mercoledì 7 agosto 2019 Su Italia1 l’ultima di Battiti Live

Programmi TV di stasera : Maximilian su Rai 3 - Battiti Live su Italia 1 e i film del 7 agosto : Tra i Programmi TV di stasera c'è la miniserie storica "Maximilian - Il gioco del potere e dell'amore" su Rai Tre, che racconta la storia dell'imperatore Massimiliano D'Asburgo. Su Italia Uno c'è l'ultima tappa del concerto "Battiti Live", condotto da Elisabetta Gregoraci, mentre su Rai Uno c'è "SuperQuark" di Piero Angela. Per quanto riguarda i film di stasera mercoledì 7 agosto 2019, vi segnaliamo "Matrimonio all'Italiana" su Rai Movie, "Il ...

Programmi TV di stasera - martedì 6 agosto 2019 : In Onda Rai1, ore 21.25: Velvet Collection Una richiesta particolare (2×1): Un console iraniano chiede a Clara e al suo staff di organizzare una sfilata privata per un personaggio molto in vista del suo paese. Intanto Mateo rientra dall’Inghilterra per capire se il matrimonio con Clara ha ancora un futuro. Non ci sono miglioramenti per le condizioni di Raul e il medico suggerisce di intervenire chirurgicamente. Rai2, ore 21.20: ...

Programmi TV di stasera : Velvet Collection 2 su Rai 1 - Samba su Rai 3 e i film del 6 agosto : Tra i Programmi TV di stasera c'è la seconda stagione di "Velvet Collection" su Rai Uno. Anche su Rai Tre andrà in onda una prima visione: il film francese "Samba", con Charlotte Gainsbourg e Omar Sy. Su Canale 5 c'è la nuova serie TV "Spirito Libero", mentre su Italia Uno continua la sesta stagione di "Chicago Fire". Per quanto riguarda i film di stasera 6 agosto 2019, vi segnaliamo "Pazze di me" su Rai Movie, "Magic Mike" su La5 e "Compromessi ...

Programmi TV di stasera - lunedì 5 agosto 2019. Su Rai 1 Julia Roberts e Jennifer Aniston in «Mother’s Day» : Mother's Day - Julia Roberts e Jennifer Aniston Rai1, ore 21.25: Mother’s Day Film del 2015, di Garry Marshall, con Julia Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson, Héctor Elizondo. Trama: Una serie di storie, che vedono coinvolte delle madri e dei padri, si intreccia fatalmente nel giorno della festa della mamma. Rai2, ore 21.15: Hawaii Five-0 - 1^Tv 8×15 – Attraversando il Ponte: Le indagini prendono il via dal ritrovamento ...

Programmi TV di stasera - domenica 4 agosto 2019. Su Canale 5 Meryl Streep è Florence : Florence - Meryl Streep Rai1, ore 21.25: Purché finisca Bene – Mia Moglie, mia Figlia, due Bebè Film Tv di Eugenio Cappuccio, con Serena Autieri e Neri Marcorè. Trama: Antonio Novelli vede nella crescita della figlia Noemi l’avvicinarsi della libertà che aspetta da anni: l’albergo è avviato, lui e la bellissima moglie Amalia sono ancora giovani… Potranno finalmente godersi la vita, viaggiare per il mondo, dedicarsi a se stessi. Amalia, ...

Programmi TV di stasera - sabato 3 agosto 2019. Rai 3 trasmette… Il Segreto : Il Segreto - Vanessa Redgrave Rai1, ore 20.35: Techetechetè Superstar – Note di Donna – Le Signore della Canzone La puntata speciale di oggi, curata da Michele Neri, è dedicata a quasi settant’anni di voci e parole di donna. Sensualità, determinazione, voce, poesia, musica, rabbia, felicità, commozione, bellezza, sono tutti termini declinati naturalmente al femminile. È facile capire il perché, ascoltando – con gli occhi bene ...

Programmi TV di stasera - venerdì 2 agosto 2019. Su Rai2 il match preolimpico Italia-Kenya di pallavolo femminile : Qualificazioni Tokyo 2020 Rai1, ore 21.25: Grand Tour Inizia dalla Puglia il viaggio di sera di Linea Verde con Lorella Cuccarini, Angelo Mellone e Peppone. Qui le anticipazioni della prima puntata. Rai2, ore 21.05: pallavolo femminile – Italia vs Kenya Nel match valevole per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le azzurre del ct Davide Mazzanti affrontano a Catania il Kenya. Rai3, ore 21.20: Fiore Film del 2016 di Claudio ...

Programmi TV di stasera - giovedì 1° agosto 2019. In prima tv su Canale5 «Bad Moms – Mamme molto cattive» : Bad Moms - Mamme molto cattive Rai1, ore 21.30: Don Matteo 11 – Replica Una questione personale: Un giovane avvocato è accusato di omicidio e il PM Marco Nardi crede fermamente nella sua colpevolezza. Durante le indagini, però, la “Capitana” Anna scopre che quell’uomo è la ragione per cui il matrimonio di Nardi è saltato. Una di quelle: Oksana, una prostituta ucraina, accusa Barba di averla importunata e aggredita. Don ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 31 luglio 2019. Su Rai3 la miniserie «Maria Teresa» : Maria Teresa Rai1, ore 21.25: SuperQuark Nuovo appuntamento con SuperQuark, la trasmissione di Piero Angela. Ad inizio serata verrà proposto il documentario naturalistico della BBC che giungerà in India, nella riserva di Bandhavgarh, che, grazie a una fitta giungla piena di stagni e ricca di prede, rappresenta l’habitat perfetto per uno dei felini più affascinanti: la tigre. Spazio, poi, al futuro: da alcuni anni negli ospedali si stanno ...

Programmi TV di stasera - martedì 30 luglio 2019. Su Rai1 Alessandro Preziosi «La mia Bella Famiglia Italiana» : La mia Bella Famiglia italiana Rai1, ore 21.25: La mia Bella Famiglia Italiana Film tv di Olaf Kreinsen del 2013, con Alessandro Preziosi, Peppino Mazzotta, Tanja Wedhorn. Prodotto in Italia/Germani. Durata: 100 minuti. Trama: Tutto a inizio da una telefonata: “Devi tornare, mamma sta morendo”. L’ingegnere Paolo Sanseviero parte quindi dalla Germania con Martina, la moglie tedesca con la quale sta attraversando un momento di crisi, e torna in ...

Programmi TV di stasera - lunedì 29 luglio 2019. Su Rai1 il film «Black or White» : Jillian Estell e Kevin Costner in Black or White Rai1, ore 21.25: Black or White film di Mike Binder del 2014, con Kevin Costner, Octavia Spencer, Jillian Estell, Jennifer Ehle, Bill Burrù. Prodotto in Usa. Durata: 114 minuti. Trama: La figlia di Elliott Anderson perde la vita dando alla luce una bambina, Eloise. Il nonno, rimasto vedovo, decide di prendersi cura della nipote. Quando la nonna paterna si presenta rivendicando il diritto del ...

Programmi TV di stasera - domenica 28 luglio 2019. In diretta su Rai 4 Tomorrowland 2019 con Ema Stokholma - Pippo Lorusso e Dj Osso : Ema Stokholma Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 4 – Replica Fiction del 2016, di Jan Maria Michelini, con Daniele Liotti, Enrico lanniello, Francesco Salvi, Gianmarco Pozzoli, Rocio Muñoz Morales, Pilara Fogliati, Alice Torriani, Francesca Piroi. Il Volto del Demone: Tommaso viene ritrovato sul cadavere di Stephen: tutte le prove sono contro di lui, ma polizia e for estale collaborano per scoprire la verità, in un’indagine che ...

Programmi TV di stasera - sabato 27 luglio 2019. Mina e la Carrà protagoniste di Techetechetè Speciale : Raffaella Carrà e Mina Rai1, ore 20.35: Techetechetè Superstar – Pronto, Raffaella? … Sono Mina! Le Teche ancora in prime time con una puntata interamente dedicata a Mina e Raffaella Carrà. “Pronto, Raffaella? … Sono Mina!” sarà una staffetta ideale tra te due primedonne della televisione italiana, un dialogo fatto di immagini e suggestioni visive ricreato attraverso le loro apparizioni televisive più sorprendenti. Nella ...

Programmi TV di stasera - venerdì 26 luglio 2019. Su Rai1 torna il cinema di Bollywood con «Quando parla il cuore» : Quando parla il cuore Rai1, ore 21.25: Quando parla il cuore – 1^Tv Film tv di Gauri Shinde del 2012, con Sridevi, Adil Hussain, Mehdi Nebbou. Prodotto in India. Durata: 134 minuti. Trama: Una casalinga, trascurata dal marito e derisa dai figli perché non sa parlare bene inglese, va a New York per aiutare sua sorella ad organizzare il matrimonio di sua nipote. Senza dire niente a nessuno, si iscrive ad un corso di lingua che l’aiuterà a ...