Previsioni Meteo | si incendia l’Italia dal 10 al 14 Agosto | clima rovente al centro sud

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Giornate roventi in vista. Intanto fa già tanto caldo al-Sud con temperature massime diffusamente in pianura fra +32 e +35°C, ma punte già ieri sui +38/+39°C sulla Sardegna, +37/+38°C sulla Puglia. Questi valori estremi si replicheranno anche oggi in maniera più estesa sulle regioni meridionali, specie tra Puglia e isole maggiori, e incrementeranno di qualche grado sul resto del-Sud entro giovedì 8. Une lieve break all’incremento termico è atteso per venerdì, quando,anzi, localmente potrebbe configurarsi qualche lieve calo, ma niente di particolarmente apprezzabile. A seguire, invece, un’autentica “infocata”, per gran parte dell’Italia una di quelle puntate roventi come raramente accade, anche se fortunatamente non molto duratura, picchi estremi previsti per 2/3 giorni. Volendo andare un po’ sul dettaglio circa le regioni più ...

