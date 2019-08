Previsioni Meteo | gli ultimi aggiornamenti per la tendenza di Ferragosto | conferme sul

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Refrigerio il clima confortevole dae per alcuni giorni a seguire. Questa è la piega evolutiva che stanno prendendo i modelli matematici sul lungo periodo. Dunque prospettive di caldo rovente per la prossima settimana, ma non duraturo. C’è qualche corsa modellistica, come quella mattutina del modello europeo che, addirittura, proporrebbe anche un deciso cavo d’onda nordatlantico in affondo verso il bacino centrale del Mediterraneo con conseguenze anche piuttosto significative, in termini di instabilità atmosferica. Tuttavia, per il momento è opportuno tralasciare le corse isolate del modello e affidarsi, piuttosto, alle prospettive Ensemble (media di tutte le corse ) sia del Centro di calcolo europeo che di quello americano. Ma anche da queste si evince chiaramente unaal cambiamento significativo della circolazione anche in corrispondenza dei nostri ...

