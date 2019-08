Preti pedofili | in Argentina comincia il processo per gli abusi sui bimbi sordi

Che cos’è l’Opus Bono Sacerdotii - l’ente no profit che per anni ha finanziato i Preti pedofili : Opus Bono Sacerdotii, un ente no profit nello Stato del Michigan, dal 2002 ha offerto protezione, assistenza legale e aiuti in denaro a centinaia, se non migliaia, di sacerdoti cattolici accusati di pedofilia. Lo ha scoperto un’inchiesta di Associated Press. Secondo uno dei fondatori della Ong: “Le vittime trascurate degli scandali sessuali sono i preti e la Chiesa”.Continua a leggere