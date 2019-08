Presentato il nuovo Samsung Galaxy Note 10! S Pen intelligente | fotocamera professionale

La famiglia Galaxy si amplia! Presentato il nuovo Galaxy Watch Active2 : Samsung nella giornata odierna ha Presentato il nuovo Galaxy Watch Active 2, dispositivo che va ad ampliare la famiglia degli smartWatch Galaxy. Il Galaxy Watch Active2 è stato accuratamente progettato con nuove funzionalità intuitive e raffinate per consentire una maggiore personalizzazione, migliorare la salute e il benessere e rendere possibile uno stile di vita completamente connesso. Galaxy Watch Active2 consente di vivere meglio attraverso ...

Presentato il nuovo Samsung Galaxy Note 10! S Pen intelligente - fotocamera professionate : Samsung ha da poco Presentato la nuova famiglia dedicata al Galaxy Note10, associando un design elegante ed un S Pen completamente rivista, più intelligente e prestazioni senza confronti. Ispirato da una nuova generazione che passa senza interruzioni dal lavoro alla vita privata, Galaxy Note10 offre agli utenti la libertà di lavorare nel modo che desiderano e di mostrare il loro spirito ...

PUBG sfrutta un nuovo avanzato sistema anti-cheat Presentato in un nuovo video : Dopo qualche tempo di silenzi, PUBG Corp. ha deciso di aggiornare i fan del suo Battle Royale, spendendo due parole per quanto riguarda il nuovo sistema anti-cheat.Lo studio di sviluppo di PlayerUnknown's Battlegrounds ha pubblicato un video della durata di circa quattro minuti, volto a spiegare nel dettaglio il nuovo sistema avanzato che consentirà di bloccare i cheater e app di terze parti non ufficiali."Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi ...

Presentato il bando per il nuovo Palermo : si riparte dalla D : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, accompagnato dall’ex ministro Carlo Vizzini e dall’ex magistrato Leonardo Guarnotta, ha Presentato l’avviso pubblico per l’individuazione della società cui sarà affidato il titolo per l’iscrizione al campionato di calcio di serie D e alla quale sarà concesso l’utilizzo dello Stadio Renzo Barbera e la denominazione “Palermo”. Come spiega l’AGI, […] L'articolo ...

Inter e Milan hanno Presentato progetto fattibilità nuovo S. Siro : Inter e Milan hanno presentato al Comune di Milano il "progetto di fattibilità Tecnico Economica" per la costruzione di un nuovo stadio da circa 60.000 posti nei pressi del Meazza. Il nuovo impianto fa parte di un progetto immobiliare più ampio che prevede investimenti privati per oltre 1,2 miliardi di euro. Si tratta del primo passo ufficiale da parte dei club per avviare un percorso condiviso verso la costruzione, nell'area di San Siro, di un ...

Philips ha Presentato il nuovo purificatore d’aria serie 4000i che si collega allo smartphone : Qualche ora fa Philips ha annunciato ufficialmente il suo nuovo purificatore d'aria della serie 4000i, disponibile prossimamente. L'articolo Philips ha presentato il nuovo purificatore d’aria serie 4000i che si collega allo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Sala sul nuovo stadio : «Ad oggi non è stato Presentato nessun progetto» : Dopo l’assegnazione dei Giochi Olimpici del 2026 a Milano e Cortina si torna a parlare del nuovo stadio. Il sindaco si è subito dimostrato contrario all’ipotesi di abbandonare San Siro «La convivenza di San Siro con un nuovo stadio la vedo difficile perché uno stadio così grande a livello di costi e manutenzione è molto elevato. Temo che un nuovo stadio porterebbe automaticamente a dover rinunciare a San Siro e sarebbe un ...

Brescia - lo spettacolo del nuovo Rigamonti : Presentato il progetto [FOTO] : Il Brescia pensa in grande dopo la promozione in Serie A, una cavalcata importante che si è conclusa con la festa per il ritorno in massima categoria. La dirigenza adesso è al lavoro per preparare la squadra per la prossima stagione con l’obiettivo di chiudere per calciatori di livello. Nel frattempo lavori di rifacimento all’interno e all’esterno dell’impianto delle Rondinelle Rigamonti, pronto a ospitare la Serie ...