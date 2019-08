Premier League | le quote ed i pronostici della prima giornata

Riparte la Premier League : ecco dove vedere le partite : La Premier League è pronta a partire. Dal 9 agosto Riparte la corsa al Manchester City di Pep Guardiola, campione nella passata stagione dopo un emozionante testa a testa con il Liverpool, deciso soltanto all’ultima giornata. Ad aprire le danze saranno proprio i Reds di Jurgen Klopp, che venerdì 9 agosto ospiteranno il Norwich. Tra […] L'articolo Riparte la Premier League: ecco dove vedere le partite è stato realizzato da Calcio e ...

Il difensore più pagato della storia gioca in Premier League : Stando a quanto riportato da Il Messaggero, è stato ufficializzato l’acquisto del difensore più pagato della storia, 80 milioni di sterline per il suo cartellino. Il difensore più pagato – Il quotidiano riporta dell’acquisto di Maguire da parte del Manchester United. Passaggio storico “Il Manchester United ha ufficializzato con una nota sui propri social l’acquisto dal Leicester del difensore Harry Maguire. ...

Calciomercato Juventus : Mandzukic e Khedira - il futuro sarebbe in Premier League : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello della Premier League. Mario Mandzukic e Sami Khedira sono i nomi caldi, ma il tempo stringe. Il mercato britannico chiude l'8 agosto, dunque i club possono acquistare nuovi calciatori entro quella data, mentre successivamente possono solo vendere. Il centrocampista tedesco e l'attaccante croato sono in uscita dalla società bianconera, non rientrando più nei piani della società e nemmeno in ...

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Cutrone a un passo dalla Premier League - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, oggi 28 luglio 2019: le ultime notizie preso il difensore centrale brasiliano Leo Duarte, Giampaolo nervoso.

Budweiser - nuova partnership con Premier League e Liga : Budweiser Liga Premier League – Budweiser, celebre marchio di birra prodotto dalla Anheuser-Busch InBev’s, ha annunciato oggi una partnership pluriennale con due dei migliori campionati di calcio al mondo: la Premier League e LaLiga. Queste nuove partnership si attiveranno in cinque continenti e in oltre 20 paesi tra cui Regno Unito, Cina, Sudafrica, India, Cile […] L'articolo Budweiser, nuova partnership con Premier League e Liga è ...

Premier League Asia Trophy - Manchester City ko ai calci di rigore contro il Wolves [FOTO] : Il Manchester City continua la preparazione in vista della prossima stagione, l’obiettivo della squadra di Guardiola è quello di essere protagonista in Premier League ma soprattutto in Champions League, l’intenzione è quella di provare ad arrivare fino in fondo. Nel frattempo la squadra di Guardiola è scesa in campo per la la finale del Premier League Asia Trophy. sconfitta ai calci di rigore contro il Wolves. A Shanghai, i ...

Premier League Asia Trophy - le finali in diretta su Sky : dove vedere finali Premier League Asia Trophy Tv streaming. Anche le squadre inglesi proseguono e affinano la loro preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione, ormai davvero vicinissima. Tra gli appuntamenti da non perdere c’è la Premier League Asia Trophy, che si gioca fuori dai confini inglesi. In campo vedremo così i campioni in carica […] L'articolo Premier League Asia Trophy, le finali in diretta su Sky è stato ...

Premier League Asia Trophy 2019 in diretta esclusiva su Sky Sport : L’inizio ufficiale della nuova stagione del calcio inglese si avvicina sempre più e le squadre proseguono e affinano la loro preparazione, anche con impegni fuori dai confini della patria del football. È il caso dei campioni in carica del Manchester City, del West Ham, del Newcastle e del Wolverhampton, che saranno in campo in Cina il 17 e il 20 luglio per partecipare...

Il Premier League Asia Trophy 2019 in esclusiva su Sky : dove vedere Premier League Asia Trophy Tv streaming. L’inizio ufficiale della nuova stagione del calcio inglese si avvicina sempre più e le squadre proseguono e affinano la loro preparazione, anche con impegni fuori dai confini della patria del football. È il caso dei campioni in carica del Manchester City, del West Ham, del Newcastle e […] L'articolo Il Premier League Asia Trophy 2019 in esclusiva su Sky è stato realizzato da Calcio e ...

Sale l’audience della Premier League : 3 - 2 mld di spettatori : Cresce la popolarità e il seguito della Premier League a livello internazionale, come evidenziato dalla analisi sui broadcaster per la stagione 2018/19. Con la Premier League che lavora in collaborazione con l’agenzia di ricerca Nielsen Sports, le informazioni sulla trasmissione e il pubblico sono state raccolte dai singoli mercati. Secondo l’analisi, il pubblico cumulativo per […] L'articolo Sale l’audience della ...

Novità in Premier League : dal 2019/2020 saranno decisivi gli scontri diretti : La Premier League si adegua agli altri campionati europei: dal 2019/2020 in caso di arrivo a pari punti saranno determinanti gli scontri diretti.“powered by Goal”La Football Association ha introdotto una Novità importante nel regolamento della Premier League a partire dalla stagione 2019/2020. Anche il massimo campionato inglese, infatti, si adeguerà agli altri tornei europei nell’ipotesi di un arrivo a pari punti di due o più ...

Premier League - due casi per Arsenal e Manchester United : Koscielny rifiuta la tournée mentre Lukaku… : Scoppia il caso Koscielny in casa Arsenal, il calciatore francese infatti si è rifiutato di salire sull’aereo che porta i ‘Gunners’ negli Stati Uniti, dove prenderanno parte all’International Champions Cup. “Siamo molto delusi dal comportamento di Laurent – si legge in un comunicato del club – che va contro le nostre disposizioni. Speriamo che la vicenda si risolva“. Nel dettaglio il ...

Calciomercato - Balotelli può tornare in Premier League : c’è il West Ham : Il West Ham cerca il sostituto di Arnautovic e punta Mario Balotelli, attualmente svincolato: possibile ritorno in Premier League per l’italiano.“powered by Goal”Dopo le ultime tre stagioni vissute in Ligue 1 tra Nizza e Marsiglia, Mario Balotelli cerca una nuova squadra per una nuova avventura. Nel futuro di ‘Supermario’ potrebbe esserci di nuovo la Premier League: il West Ham si è infatti interessato al centravanti ...

Mercato Juventus - scelto l’erede di Cancelo : arriva dalla Premier League : Mercato Juventus – Dopo una sola stagione con la maglia bianconera, Joao Cancelo potrebbe subito lasciare la Juventus. Il terzino portoghese, reduce da una stagione non di certo esaltante, potrebbe sbarcare in Premier League con il Manchester City di Pep Guardiola pronto ad accoglierlo (in corsa ci sarebbe anche il Bayern Monaco). Mercato Juventus, Trippier è l’erede di Cancelo Secondo quanto riportato […] More