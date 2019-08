Pokèmon Spada e Scudo | Nuovi dettagli sulla regione di Galar

Pokémon Spada e Scudo : svelate le forme regionali dei Pokémon che incontreremo nei due attesi giochi : The Pokémon Company International e Nintendo hanno svelato oggi le forme regionali dei Pokémon che incontrerai negli attesissimi videogiochi di prossima uscita Pokémon Spada e Pokémon Scudo. E non solo: sono state svelate nuove evoluzioni e informazioni sui rivali che gli Allenatori si troveranno a sfidare. Pokémon Spada e Pokémon Scudo usciranno il 15 novembre 2019 in esclusiva per Nintendo Switch.Pokémon di GalarAlcuni Pokémon si sono adattati ...

Pokémon Spada e Scudo - in arrivo nuove informazioni questa settimana : The Pokémon Company ha annunciato nuove informazioni in arrivo per quanto riguarda Pokémon Spada e Pokémon Scudo questa settimana, ed esattamente il 7 agosto alle ore 15:00.Non sappiamo ancora quali informazioni potrebbero essere incluse nell'aggiornamento: i dettagli principali come la data di uscita dei giochi e i leggendari sono già stati rivelati. È possibile che possiamo saperne di più su una nuova squadra che non è stata ancora rivelata, o ...

Pokémon Spada e Scudo riciclano i modelli dei giochi 3DS? Game Freak non ci sta : Per quanto si tratti di due giochi estremamente attesi, Pokémon Scudo e Pokémon Spada non si sono di certo salvati da ogni critica soprattutto a causa dell'assenza di diversi mostriciattoli e della sensazione che i modelli del gioco siano stati riciclati dai capitoli sbarcati su Nintendo 3DS. Proprio questi due punti sono i protagonisti di alcuni chiarimenti da parte di Game Freak.Sono Junichi Masuda e Shigeru Ohmori ad essere i protagonisti di ...

Pokémon Spada e Scudo arricchisce l’offerta - bonus esclusivi per i preordini : Indubbiamente alta l'attesa per Pokémon Spada e Scudo, la nuova coppia di titoli dedicati ai colorati mostriciattoli partoriti nel corso degli anni novanta dal genio di Satoshi Tajiri. Un'attesa ovviamente giustificata abbondantemente dai primi assaggi di gameplay offerti nel corso degli ultimi mesi, che hanno permesso di avere una prima panoramica di cosa il gameplay sarà in grado di offrire all'interno del titolo completo. D'altronde anche ...

Pokémon Spada e Scudo : scopriamo i nuovi Pokémon svelati : The Pokémon Company ci ha dato un'assaggio di alcuni nuovi Pokémon che avremo modo di conoscere in Spada e Scudo, riporta VG247.Innanzitutto partiamo con Alcremie, il "Pokémon torta". Si tratta di un tipo Fata, ma dalle sembianze di una torta con panna montata e crema. Abbiamo anche yamper, una sorta di incrocia tra Pikatchu e Corgi. Rolycoly è il "Pokémon carbone" e ci ricorda un po' Geodude, mentre l'ultimo Pokémon presentato è Duraludon, di ...

Pokémon Spada e Scudo : il nuovo trailer mostra il Gigantamax in azione durante il combattimento tra palestre : The Pokémon Company ha appena pubblicato un nuovo trailer dedicato a Pokémon Spada e Scudo.Attualmente le due versioni del gioco avranno Pokémon e Capipalestra esclusivi. Ad esempio, Deino e Jangmo-o appaiono solo in Pokémon Spada, mentre Larvitar e Goomy appaiono solo nella versione Scudo. Nel video vengono mostrate alcune delle creature presenti nel gioco: tra queste troviamo Alcremie, Yamper, RolyColy e Duraludon.Ma la vera chicca è il ...

Pokèmon Spada e Scudo : Svelato il fenomeno del Gigamax : The Pokémon Company International ha Svelato oggi il fenomeno Gigamax negli attesissimi videogiochi di prossima uscita Pokémon Spada e Pokémon Scudo. E non solo: nuovi Pokémon, dettagli sulla Lega Pokémon di Galar e molto altro!Pokémon Spada e Pokémon Scudousciranno il 15 novembre 2019 in esclusiva per Nintendo Switch. I Pokémon Gigamax Il fenomeno del ...

Pokemon Spada e Scudo : Game Freak avrebbe pensato a un sistema di combattimento in tempo reale : Pokemon Spada e Scudo sono i nuovi attesi giochi della celebre serie in arrivo su Nintendo Switch e Junichi Masuda e Shigeru Ohmori, producer e director dei titoli, hanno svelato quali novità potrebbero arrivare con i giochi in un'intervista con Metro.Game Freak ha già confermato che le novità saranno implementate gradualmente, ma i due sviluppatori hanno anche parlato del processo di sviluppo che ha portato a decidere quali feature introdurre e ...

Pokémon Spada e Scudo : Game Freak sta riciclando le animazioni dai giochi per 3DS? : Dopo che Game Freak ha rivelato che Pokémon Spada e Scudo non includeranno tutti i mostri tascabili, il produttore Junichi Masuda è stato costretto a spiegare in che modo parte di questa decisione era legata al fatto che al team era stato richiesto di creare animazioni di "alta qualità" per i nuovi giochi.Ora, però, è comparso online un video (per gentile concessione dell'utente MysticSong), che confronta le animazioni dei nuovi capitoli per ...

I Pokémon assenti in Spada e Scudo potrebbero tornare nei futuri capitoli della serie : L'assenza di alcuni Pokémon nei prossimi capitoli della serie, Spada e Scudo, la lasciato interdetti moltissimi fan, tanto che il producer della serie, Junichi Masuda, è dovuto intervenire sulla questione con delle interessanti dichiarazioni. Come riporta IGN, Masuda ha dichiarato come alcune creature mancanti in questi due capitoli che stanno per arrivare potrebbero comunque ritornare nelle future iterazioni videoludiche della fortunata ...

Pare proprio che Pokémon Spada e Scudo siano i giochi meno apprezzati dell'E3 2019 : Come da tradizione l'E3 2019 ha i propri vincitori e i propri "sconfitti" e anche questa edizione non è di certo da meno. A quanto Pare uno dei giochi più "odiati" di quest'anno è anche uno dei potenziali blockbuster dei prossimi mesi: Pokémon Spada e Scudo.Su ResetEra è stato pubblicato un grafico che mostra i dislike per visualizzazione dei giochi presenti all'evento losangelino dimostrando come i due nuovi Pokémon si trovino al primo posto ...

E3 2019 : Pokémon Spada e Scudo - prova : I Pokémon sono finalmente pronti a fare una doppia evoluzione storica. La serie di Game Freak e Nintendo, infatti, non solo sta debuttare con la nuova generazione di mostri portatili, ma sta per presentare il primo capitolo ufficialmente sviluppato per una console casalinga, pur con tutte le peculiarità di Nintendo Switch.Questo dovrebbe imprimere alla serie quella spinta evolutiva che molti fan stanno chiedendo da anni. Se le meccaniche di ...

Con Pokémon Spada e Scudo saranno introdotti 71 Pokémon inediti : Anche se non abbiamo un numero esatto, ora sappiamo che Pokemon Spada & Scudo includeranno almeno 71 nuovi Pokemon, riporta GoNintendo. Questa informazione proviene da un'intervista di Famitsu con Junichi Masuda di Game Freak, che ha dichiarato che con l'uscita di Pokemon Spada & Scudo, la serie Pokemon avrà oltre 1.000 Pokemon.Questo numero include tutte le forme alternative esistenti, e fa capire che stanno per essere introdotti altri ...