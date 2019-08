Plastica | il Wwf | “Consiglio di Stato positivo sull’iniziativa “Spiagge plastic free”

Il nuovo video allarme del WWF : una tartaruga che nuota e finisce in trappola - nella Plastica : Una tartaruga marina Caretta caretta nuota indisturbata nel mare, libera, mentre la melodia “Claire de Lune” di Debussy suona in sottofondo. La scena è idilliaca, poi il campo visivo si allarga, la tartaruga diventa sempre più piccola e l’osservatore si rende conto che in realtà la Caretta caretta sta nuotando dentro ad una bottiglia di plastica, che finirà per “schiacciarla” e, quindi, ucciderla. Con questo video*, ideato da Paolo Marcellini, ...

Il WWF al Jova Beach Party : il count down per sconfiggere l’inquinamento da Plastica è cominciato! : Il WWF Italia è presente al Jova Beach Party per sensibilizzare le migliaia di persone che parteciperanno ai concerti e l’opinione pubblica sull’emergenza dell’inquinamento da plastica in natura e per promuovere l’adozione di stili di vita sostenibile. Piccoli gesti che, se adottati da un grande numero di persone, possono davvero fare la differenza riducendo il nostro “peso” sulla natura. La decisione di partecipare all’iniziativa ha due ragioni ...

G20 - WWF : “Non fissa i punti cardine per risolvere l’inquinamento da Plastica” : L’esito degli incontri che si stanno tenendo a Osaka per il G20 non ha dato i frutti sperati rispetto alla gravità dell’inquinamento globale da plastica. Secondo il WWF, che comunque apprezza il fatto che il tema sia tra i primi punti dell’agenda internazionale, il G20 non ha fissato obiettivi concreti né stabilite misure vincolanti che rendano tutti i paesi responsabili. È sempre più chiaro che per risolvere questa crisi crescente è ...