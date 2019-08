Pellacani e Batki vincono l' oro nei tuffi agli Europei di Kiev

Tuffi - Europei 2019. Italia in trionfo - Batki : “Abbiamo fatto una gara perfetta”. Pellacani : “Non mi aspettavo l’oro” : L’Italia ha conquistato la prima medaglia d’oro agli Europei 2019 di Tuffi che si stanno disputando a Kiev (Ucraina), Noemi Batki e Chiara Pellacani sono riuscite nell’impresa di trionfare nel sincro dalla piattaforma: per la prima volta nella storia una coppia azzurra si è imposta in questa specialità, prima di oggi si contavano soltanto due medaglie di bronzo dai 10 metri. La 31enne e la 16enne, nonostante l’ampia ...

Tuffi - Europei 2019 : Chiara Pellacani-Noemi Batki - l’oro non ha età! CAMPIONESSE D’EUROPA dalla piattaforma sincro 10 metri! : È storia. Un titolo bellissimo e mai vinto prima, in una specialità olimpica. Noemi Batki e Chiara Pellacani conquistano la medaglia d’oro dalla piattaforma dieci metri synchro donne, 74esimo podio per l’Italia agli Europei in assoluto. È il primo a Kiev 2019 dopo un inizio complicato ed è anche il primo titolo italiano nella specialità (tra uomini e donne), al termine di una gara con sei squadre presenti (un po’ un classico ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 7 agosto - Batki/Pellacani quarte dopo la prima rotazione nel sincro dalla piattaforma! Tocci e Marsaglia in finale dal metro dalle 17 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39: Ancora troppi spruzzi in ingresso pe Muscalu/Pavel: 41.40, totale di 82.20 15.38: Buon tuffo di Banks e Martin che totalizzano 45.60, seconde con 90.60 15.37: Discreto tuffo per Punzel/Wassen: 43.20 per un totale di 87.60 15.36: Bene le russe Beliaeva/Timoshinina che non sollevano spruzzi: 48 per un totale di 94.20 15.35: Spruzzi in ingresso anche per le norvegesi Tuxen: 43.20 15.34: ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 7 agosto - Batki/Pellacani per il podio nel sincro - Tocci e Marsaglia con ambizioni dal metro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di gare – Gli azzurri impegnati nei Tuffi (7 agosto) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Tuffi a Kiev. Oggi si assegnano le medaglie nel metro maschile e nel sincro femminile dalla piattaforma. Dopo un Mondiale che gli ha dato molto meno di quello che poteva aspettarsi, Giovanni Tocci ha voglia di riscattarsi in questi Campionati ...

Mondiali di nuoto 2019 – Settimo posto per Batki-Pellacani nella piattaforma sincro - oro alla coppa cinese : La coppia italiana non va oltre il Settimo posto nella finale della piattaforma sincro, la vittoria va alle cinesi Lu-Zhang Noemi Batki e Chiara Pellacani chiudono al Settimo posto la gara di piattaforma sincro ai Mondiali di nuoto 2019. A Guangju, la coppia italiana centrano il miglior risultato della propria carriera in questa prova, rimanendo però comunque lontane da Lu e Zhang, riuscite a prendersi l’oro davanti alle malesi Leong ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : vittoria sofferta per il Setterosa - Batki-Pellacani non incantano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si inizierà con la 10 km di fondo femminile che assegnerà il secondo titolo delle acque libere e anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, riservato alle migliori dieci classificate. Arianna Bridi e Rachele Bruni cercheranno di centrare sia il target medaglia che quello ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Giovanni Tocci dodicesimo dal metro. Appuntamento alle 13.45 con la finale di Batki-Pellacani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.46: Appuntamento ora alle 13.45 con la finale del sincro femminile dalla piattaforma con Noemi Batki e Chiara Pellacani. Le azzurre vogliono provare a sognare. 9.45: Giovanni Tocci chiude la sua finale dal metro maschile al dodicesimo posto con 344.25. Non un buon segnale in vista dei tre metri, dove il calabrese deve conquistare la qualificazione olimpica. 9.44: Ennesima medaglia ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Rachene Bruni bronzo nella 10 km - attesa per Setterosa e Batki-Pellacani : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si inizierà con la 10 km di fondo femminile che assegnerà il secondo titolo delle acque libere e anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, riservato alle migliori dieci classificate. Arianna Bridi e Rachele Bruni cercheranno di centrare sia il target medaglia che quello ...