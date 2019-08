Pd | Zanda | ‘Renzi aveva promesso abbandono | se cade Di Maio dobbiamo fare politica’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma, 7 ago. (AdnKronos) – Matteo Renzi “che in caso di sconfitta” al referendum “avrebbe abbandonato la politica ma non l’ha fatto”. Lo sottolinea Luigi, tesoriere del Pd, in un’intervista a ‘La Repubblica’. “Il Pd -aggiunge- è l’unica vera forza di contrasto ai gialloverdi e ne combatte la politica di odio e discriminazioni. Ma Zingaretti ha vita difficile perché nel partito ha una maggioranza del 70% e nei gruppi parlamentari le percentuali sono rovesciate a causa delle scelte fatte per le liste delle politiche”. “Sulle divisioni interne, spesso si travisano i fatti. Io dissi ad Andrea Marcucci che spettava a lui in quanto capogruppo intervenire e non a Renzi che frequenta poco l’Aula e non ha nemmeno votato contro la fiducia al decreto sicurezza. Per il Pd la gestione ...

romi_andrio : @repubblica Detto da uno di ottant’anni che piglia stipendio più pensione fra i più alti fra i politici Europa ,,,… - lella_50 : RT @Emagorno: È un giorno importante in cui potrebbe succedere di tutto, è un giorno che potrebbe rivelarsi fondamentale per le sorti del g… - enzosantagada : RT @Emagorno: È un giorno importante in cui potrebbe succedere di tutto, è un giorno che potrebbe rivelarsi fondamentale per le sorti del g… -