Patrizio Roversi parla del possibile ritorno di Velisti per caso | È difficile | la

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Sono passati ben 13 anni dall'ultima volta che Adriatica, la grande barca a vela acquistata da Syusy Blady enel 2001, è salpata verso porti lontani ed è finita in tv super.Si concluse infatti nel 2006 la grande avventura dei due ex coniugi bolognesi, che dopo l'acquisto della loro barca a vela e accompagnati da un nutrito gruppo di amici e ospiti (fra gli altri Gerry Scotti, i Lunapop, Giobbe Covatta) girarono il mondo per ben 4 anni.per, trasmesso su Rai Due dal 2002 al 2006, rappresentò lo spinoff "marittimo" dell'amatissimo programma Turisti per, un format del quale i telespettatori amanti dei viaggi, dopo tanto tempo, sentono sempre più nostalgia.deldiper: "È, la tv oggi non è molto ricettiva" pubblicato su TVBlog.it 07 agosto 2019 12:10.

