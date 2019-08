Pas e concorso straordinario | ok al decreto ma richiesta selezione più rigida dei docenti

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alcontenente le misure sui nuovi concorsi scuola per i precari storici del mondo della scuola. Si sta parlando di queiche non sono ancora riusciti ad immettersi in ruolo, ma che hanno almeno tre anni di servizio, svolti negli ultimi otto. Il Ministro Bussetti si è dichiarato soddisfatto, sui social network, per l'ok alin quanto rappresenta un passo in avanti verso il miglioramento del sistema di istruzione italiano, a vantaggio anche di studenti e famiglie. In primis questi concorsi serviranno a stabilizzare migliaia diprecari, che ogni anno devono accontentarsi di supplenze saltuarie, le quali vanno anche a scapito degli stessi alunni. Ma cosa contiene precisamente il? L’avvio di un Percorso abilitante speciale (Pas), che permetterà aidi abilitarsi all’insegnamento, e un...

