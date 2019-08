Parco delle Cinque Terre | Donatella Bianchi è la nuova presidente

Ragioni per fare di Parco delle Cave patrimonio Unesco : Ciao Maurizio, Puoi indicarmi altre località di Milano che meritano di diventare sito Unesco? Flavio, Pioltello (Milano) Certo. Il Parco delle Cave e il treno cuccetta Milano centrale-Siracusa (che parte adesso). Il Parco delle Cave è chiamato così in quanto nel suo perimetro ci sono 30 Cave. Da

Milano - il laghetto del Parco delle Cave diventa rosso per colpa di un’alga. FOTO : Milano, il laghetto del Parco delle Cave diventa rosso per colpa di un’alga. FOTO Con il passare dei giorni l’alga, l’Euglena Sanguinea, ha infestato l’acqua ricoprendola con uno strato caldo e colorato. Sopralluogo della polizia municipale. Secondo gli esperti, non ci sarebbero rischi per pesci e anfibi Parole ...

“Il Sentiero delle 8 Fontane” : tornano le escursioni nel Parco dell’Aspromonte : Acqua elemento vitale del nostro oggi e del nostro domani, da proteggere, rispettare e apprezzare. L’acqua che disegna l’Aspromonte, modellando rocce, canyon e scavando i letti delle fiumare. Tutto pronto per il secondo appuntamento con “In Cammino nel Parco”, programma di escursioni promosso dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte con le principali associazioni escursionistiche operanti sul territorio (CAI Club Alpino Italiano sez. ...

Parco Valentino - Le foto delle parate di Torino : Come da tradizione, nella serata del primo giorno del Parco Valentino Motor Show le strade di Torino sono state invase da centinaia di supercar, auto da corsa e nuovi modelli in occasione delle President Parade, Supercar Night Parade e Formula 1 Parade. Auto moderne e classiche, sportive d'altri tempi, moto e concept futuristiche hanno sfilato per le vie del capoluogo sabaudo per festeggiare l'inizio della kermesse dedicata ai motori. Nella ...

Corbucci : rogo Parco delle Valli è sciagura - priorità ricostruire centro anziani : Roma – “Il rogo che questa notte ha distrutto la casa nel Parco delle Valli, una struttura di 200 mq sede del centro anziani Valli Conca d’Oro dal 2008, e’ una sciagura che priva centinaia di anziani del quartiere del luogo dove passare in compagnia le proprie giornate. Per questa ragione ricostruirlo deve rappresentare una priorita’ per il Campidoglio e per il III Municipio. Nel frattempo si cerchino soluzioni ...