Papa: Chiesa senza frontiere crei ponti

Una "che si sente madre di tutti, che sa prendere per mano e accompagnare per sollevare". Una "che vede chi è in difficoltà, non chiude gli occhi, sa guardare l'umanità in faccia per creare relazioni significative,di amicizia e di solidarietà al posto di barriere". CosìFrancesco all'udienza generale, la prima dopo le 'ferie estive' "Vedo qualche parrocchia che pensa siano più importanti i soldi dei sacramenti... Unapovera, per favore, chiediamo questo",ha aggiunto a braccio(Di mercoledì 7 agosto 2019)