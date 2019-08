Paola Marella dopo una lunga battaglia ho sconfitto il male

Paola Marella sui social racconta la lotta contro il cancro : Paola Marella sui social racconta un momento difficile che ha dovuto attraversare nella sua vita, la malattia è stata affrontata con tanta forza, e lei stessa mostra la cicatrice che ha sul seno e che racconta una battaglia vinta contro il male, oggi la Marella si sta godendo le vacanze a Formentera insieme a tutta la famiglia. Su “Instagram” condivide gli scatti che raccontano le sue giornate e tra le tante foto anche una in costume in cui la ...

Paola Marella confessa la malattia : “Questa cicatrice equivale ad una vittoria” : Sempre elegante e mai sopra le righe, Paola Marella per la prima volta si confessa ai follower, raccontando un momento difficile della sua vita. Una malattia, affrontata con forza, la stessa con cui oggi mostra la cicatrice che ha sul seno e che racconta una battaglia vinta contro il male. Agente immobiliare e conduttrice televisiva classe 1963, Paola Marella si sta godendo le meritate vacanze a Formentera insieme a tutta la famiglia. Su ...

Un sogno in affitto - prima puntata : Paola Marella in Liguria con Massimiliano Rosolino : Debutta questa sera, martedì 9 luglio, su SkyUno Un sogno in affitto, nuovo format con Paola Marella in giro tra le località estive più suggestive d'Italia alla ricerca di dimore di prestigio per ospiti vip. In tutto sei puntate che, come già anticipato, vedranno la Marella protagonista alla ricerca di una sistemazione di lusso per un 'cliente' vip che potrù scegliere tra tre proposte: un modo per ingolosire il pubblico e anche, forse, per ...

Un Sogno in Affitto : il nuovo programma di Paola Marella stasera su Sky Uno : Sei vacanze da favola con l’esperta del settore immobiliare più nota della tv e ospiti famosi, tra le dimore più belle e storiche d’Italia.

Un Sogno In Affitto - Paola Marella : "Torno a parlar di case - per una favola che diventi realtà" : Un nuovo programma in partenza questa sera, martedì 9 luglio, su Sky Uno e Now TV, e soprattutto una favola che diventa realtà: quella di Paola Marella, esperta immobiliare che già avevamo conosciuto in programmi che sempre l'avevano resa protagonista per le sue spiccate conoscenze nel settore e che questa volta approderà su Sky in compagnia di sei ospiti famosi - e delle loro famiglie - per aiutarli nella fatidica scelta della dimora ...

Il viaggio di Paola Marella su Sky Uno con «Un sogno in affitto» : L’esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana alla scoperta delle case più chic nelle zone più belle del nostro Paese: per immaginare una vacanza da favola, un’esperienza che sia la realizzazione di un sogno....

Un sogno in affitto - su Sky Uno Paola Marella ci porterà nelle case più belle del nostro paese : Un sogno in affitto, su Sky Uno dal 9 luglio arriva il programma che ci porterà tra le più belle dimore d’Italia, con Paola Marella.Paola Marella è l’esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana, l’abbiamo conosciuta in tantissimi programmi anche sui canali Discovery. Paola Marella da stasera sarà protagonista di Un sogno in affitto, un nuovo programma che andrà alla scoperta delle case più chic nelle zone ...

Un Sogno in Affitto - Paola Marella su SkyUno dal 9 luglio (Anteprima Blogo) : L'estate è arrivata, anche in tv se da una parte i palinsesti si affidano a versioni balneari e serate di repliche, dall'altra è il momento migliore per proporre nuovi format, magari a tema. E così arriva Un Sogno in Affitto, nuovo programma con Paola Marella alle prese questa volta con la ricerca di dimore di lusso per ospiti vip, in onda da martedì 9 luglio in prima serata su SkyUno, disponibile on demand, visibile in mobilità su Sky Go e ...