Pamela Prati | “Da oggi sono Paola Pireddu e farò un film”

Pamela Prati torna a essere Paola Pireddu : “Farò un film - la mia storia attrae Netflix e Sky” : Dopo lo scandalo del finto matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone, la showgirl ha deciso di attuare una rinascita partendo dalle sue origini. Si lascia alle spalle Pamela Prati e torna a essere Paola Pireddu. La sessantenne si considera vittima della sua fragilità e annuncia: "Farò un film sulla mia storia".Continua a leggere

Biagio D'Anelli e il caso Pamela Prati/ "Tornata single? E quando è stata fidanzata?" : Biagio D'Anelli e il caso Pamela Prati: "Tornata single? E quando è stata fidanzata?". L'ex gieffino scherza sulla notizia dell'estate della showgirl...

L'estate da single di Pamela Prati dopo l'affaire Mark Caltagirone : “Il silenzio dei suoni che preferisco sono la voce del vento e del mare”. Pamela Prati ha scelto il silenzio in questa estate 2019. dopo l’affaire Mark Caltagirone che l’ha vista protagonista su giornali e talk televisivi, la showgirl parla solo attraverso i social. E lo fa postando scatti dalle vacanze, rigorosamente in Italia (ha paura dell’aereo, ndr), mostrandosi più bella che mai. E rispolverando anche scatti di qualche anno fa.\\ Pamela ...

E’uscito il libro su Mark Caltagirone e Pamela Prati : È in libreria “Prati-gate”, il libro sul caso Mark Caltagirone. La più grande fake news dell’anno, diventata un’inchiesta giornalistica. Inchiesta legata solo apparentemente al mondo del gossip. Dopo mesi di ricerche, dopo una ricostruzione minuziosa dei fatti, ecco un nuovo punto di vista su una vicenda che ha catalizzato per mesi l’attenzione del pubblico e dei mass media in Italia e all’estero. Nelle pagine saranno svelati aneddoti mai ...

Pamela Prati : "L'amore è stata la mia più grande sofferenza" : Da oggi in libreria "Prati-Gate. Clamorose rivelazioni, nuove testimonianze, prove scottanti sulla più grande fake news dell’anno” (Sperling & Kupfer). Il libro ricostruisce minuziosamente i pezzi mancanti del caso Prati/Caltagirone attraverso un innovativo percorso d’inchiesta capace di offrire un nuovo punto di vista e di svelare la vera anima di questa vicenda che, giorno dopo giorno, ha perso il carattere di cronaca rosa e si è tinta di ...

Pamela Prati blocca il film sul caso Caltagirone - ma Ippoliti non si arrende : il messaggio per la showgirl : La showgirl, tramite i suoi legali aveva bloccato la proiezione del film, ma il regista va avanti e rilancia con un invito

Pamela Prati muove gli avvocati e blocca il film di Gianni Ippoliti su di lei : Pamela Prati fa di nuovo notizia: la soubrette del Bagaglino, al centro di uno dei fatti di gossip, ma anche di cronaca, più clamorosi degli ultimi tempi, ha allertato i suoi legali di fronte all’annuncio che un film sulla sua love story fittizia, con tanto di matrimonio e di figli adottati con tale Mark (Marco) Caltagirone, sarebbe stato proiettato alle Giornate del Cinema Lucano in programma a Maratea. Il film di Gianni Ippoliti su Pamela e ...

Pamela Prati - l'ex manager Eliana Michelazzo sul lastrico : come si è ridotta e perché : Tutti ricordano Eliana Michelazzo, una delle agenti al centro del caso Pamela Prati-Mark Caltagirone. Bene, ora è tornata a parlare di quell'intrigo. Lo ha fatto in un'intervista a fanpage.it dove prova a chiarire alcuni punti oscuri di questo scandalo. Ma non solo. La Michelazzo dice chiaro e tondo

Pamela Prati la finta storia Mark Caltagirone diventa un film : Alla fine tutto il gossip tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, è diventato un film dal titolo: “Mark Caltagirone: una storia italiana”. Il film arriva dopo il libro su cui sta lavorando l’agente della Prati Eliana Michelazzo, anche lei coinvolta nella vicenda. Lo riferisce il giornale di gossip “Novella 2000”. Il cortometraggio è diretto da Gianni Ippoliti. La prima proiezione arriverà il 23 luglio, durante le ...