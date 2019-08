Pallavolo | ufficializzato il roster del Club Italia Crai per il prossimo campionato di

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 7 agosto 2019) La squadra federale, di base al Centro Pavesi di Milano, sarà composta da 15 atlete e per il terzo anno consecutivo verrà guidata dal tecnico Massimo Bellano In vista della prossima stagione è stato definito l’organico delche prenderà parte aldi A2 femminile 2019-2020 (girone A). La squadra federale, di base al Centro Pavesi di Milano, sarà composta da 15 atlete e per il terzo anno consecutivo verrà guidata dal tecnico Massimo Bellano. Le azzurrine del2019-2020 (società d’appartenenza, ruolo e anno di nascita) Sofia Monza (UYBA Busto Arsizio, Palleggiatrice, 2002) 2. Anna Pelloia (Imoco Volley Conegliano, Palleggiatrice, 2002) 3. Alessia Populini (Igor Volley Novara, Schiacciatrice, 2000) 4. Loveth Omoruyi (Imoco Volley Conegliano, Schiacciatrice, 2002) 5. Alice Trampus (Imoco Volley Conegliano, Schiacciatrice, 2004) 6. ...

