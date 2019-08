Osservazione della Terra | lanciato con successo il 2° satellite della costellazione EDRS

Airbus svilupperà il programma di Osservazione della Terra CO3D del CNES : Airbus si è aggiudicata il contratto CO3D (3D Optical Constellation) da parte dell’Agenzia spaziale francese (CNES) che prevede la fornitura di un modello di superficie digitale (Digital Surface Model – DSM) ad alta risoluzione. In seguito al lancio, programmato per la fine del 2022, la costellazione CO3D, composta da quattro satelliti identici realizzati da Airbus, fornirà quotidianamente immagini stereo dell’intero globo con una ...