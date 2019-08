O si possono fare le cose o la parola torna al popolo L' avvertimento di

Fonte : agi

(Di mercoledì 7 agosto 2019) "È stato un anno bellissimo". Queste sono state le prime parole del vicepremier Matteo Salvini, salito sul palco di Sabaudia sulle note di "Nessun dorma', come da tradizione nei comizi alle feste della Lega. Il ministro dell'Interno ha ribadito come, per prima cosa, si sarebbe rivolto alle tante persone accorse ad ascoltarlo sul litorale laziale: "Ai giornalisti parlerò dopo". Durante il comizio vengono snocciolate le riforme portate a casa durante gli ultimi 12 mesi e un ringraziamento per il suo: "Quello che stiamo facendo lo facciamo grazie a voi". C'è spazio anche per un commento sul rapporto con i partner di Governo: "Non mi usciràmai unanegativa nei confronti di Luigi Di Maio o di Giuseppe Conte. Quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto lavorando insieme". Poi l'annuncio su cosa accadrà nelle prossime ore: "Non sono fatto per le mezze misure" - ...

AnnalisaChirico : Informo i 5Stelle che se non vogliono la Tav possono far cadere il governo. Sono loro gli azionisti di maggioranza… - martinapennisi : Cose che si possono fare se qualcuno scrive zingaraccia su Twitter ???? - IlSeba97 : RT @AnnaBrussolo: Ma perché dobbiamo aver bisogno di dormire così tanto? Non possono bastarci 2-3 ore per star bene? Io ho troppe cose da f… -