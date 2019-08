Nubifragio a Milano | turisti colti di sorpresa cercano riparo LE FOTO

Maltempo - Nubifragio su Milano : pioggia e grandine. Strade allagate - quercia crolla su un'auto LE PREVISIONI : Un nubifragio si è abbattuto in prima serata su Milano e l'hinterland. pioggia violentissima e in alcune zone pure grandine. Subito traffico nel caos e tangenziale allagata. Problemi sulla...

Meteo - il super caldo continua ma esplodono forti temporali al Nord : grandine a Torino - Nubifragio a Milano [FOTO e VIDEO] : Violenti temporali stanno colpendo il Nord Italia in questo momento, in particolar modo Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, mentre persiste ancora un grande caldo. In Lombardia, passiamo da valori di +36-37°C nelle zone meridionali della regione ai +19-20°C delle zone settentrionali. Così mentre abbiamo +39°C a Parma, +37°C a Firenze, +36°C a Brescia, Verona, Mantova, Modena e Ferrara, a Varese piove con +20°C. A Canazei, ...

Maltempo - Nubifragio e grandine si abbattono su Milano : esonda il Seveso : Un violento nubifragio si è abbattuto, intorno alle 9, su Milano e sull’hinterland metropolitano. A tratti, oltre alla pioggia battente, ha anche grandinato. Tombini e cantine si sono allagate e molte sono state le chiamate ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale. Il fiume Seveso è esondato per ben due volte in diverse strade del quartiere di Niguarda. Il Comune già da ieri pomeriggio, in attesa dei previsti temporali che questa mattina ...

