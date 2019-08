No Tav | M5S ha perso i voti della Val Susa Grillo replica

Fonte : blogo

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il movimento No Tav non ha intenzione di arrendersi dopo che il Parlamento, con il voto di oggi in Senato, ha confermato la volontà di procedere con l'opera cui il MoVimento 5 Stelle ha provato a opporsi con una mozione. Mozione che però, secondo gli stessi No Tav, non era nient'altro che un tentativo disperato di "salvarsi l'anima".Sul loro sito notav.info, si legge:"Continuiamo da noi. Da un cantiere di fatto fermo da oltre 400 giorni grazie alla nostra opera costante di presidio ed iniziativa, da dei lavori di allargamento che sfidiamo Salvini a far partire, così da poter toccare con mano cosa significa cantierizzare un territorio ostile"E hanno spiegato che il voto di oggi sulle diverse mozioni pro e contro la Tav erano solo "una sceneggiata dall'esito scontato" che non fermerà la loro lotta e hanno aggiunto:"La nostra storia la scriviamo noi. Ci vediamo nella valle che ...

