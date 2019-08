No Tav dopo bocciatura mozione M5s | “Sfidiamo Salvini a far partire i lavori di

Matteo Salvini - sms ai suoi dopo il voto sulla Tav : "Non partite per le ferie". Crisi di governo - oppure...? : La spaccatura al governo probabilmente non è mai stata così clamorosa. Certo, le tensioni crescono da mesi, ma di fatto Lega e M5s non si erano mai divisi palesemente in aula, così come accaduto con le mozioni sulla Tav. Approvate tutte quelle a favore dell'alta velocità, bocciata quella dei grillin

Tav - cosa succede nel governo dopo il voto del Senato : Le votazioni sulle mozioni riguardanti la Tav accendono lo scontro: la maggioranza M5s-Lega si spacca e si prospetta l'ipotesi di una crisi di governo. cosa succederà ora all'interno dell'esecutivo e come affronteranno il gelo tra i due partiti Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Quale sarà il ruolo di Giuseppe Conte? Ecco gli scenari possibili per il futuro del governo.Continua a leggere

Dopo il voto sulla Tav si è di fatto aperta la crisi di governo? : Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ripete che "ora le valutazioni le farà Salvini", che "si apre una questione politica, su questo non c'è dubbio, ci saranno conseguenze". crisi aperta formalmente? "Certo. Più di così...", afferma un sottosegretario del partito di via Bellerio. Aria di fine lavori in Parlamento per tutta la mattinata. Il voto sulle mozioni sulla Tav richiama il pubblico ...

Tav : De Micheli - ‘dopo voto Senato Conte vada al Quirinale’ : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – Il M5S sta deflagrando e sta andando in mille pezzi. Oggi voteranno in Senato contro il loro governo e contro il loro presidente del Consiglio. Di Battista lo dice chiaramente: la mozione contro la Tav presentata da Di Maio e dal M5S è stata presentata per aprire la crisi di governo. Sono ridicoli e in confusione mentale. In tutto questo il premier Conte si rifugia in un silenzio assordante che ci auguriamo ...

Dopo la Tav - la prescrizione : Ancora non è chiaro cosa accadrà oggi in Parlamento quando la Lega, come ha anticipato ieri Matteo Salvini in conferenza stampa, voterà no alla mozione anti Tav presentata dal Movimento 5 stelle e voterà sì alle mozioni pro Tav avanzate dai partiti di opposizione (Pd in testa). Al di là della volont

Governo : dopo il decreto sicurezza bis Salvini alza il tiro - attesa per mozione sulla Tav : Il decreto sicurezza bis è legge: ieri, lunedì 5 agosto, il Senato infatti ha approvato la conversione del decreto (sul quale, il Governo, aveva già posto la fiducia). Il "padre" della nuova normativa, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha lasciato l'Aula senza attendere l'esito e sui social, poco dopo, ha ringraziato non solo gli italiani, ma anche la Vergine Maria. Il Governo Conte, per ora, regge, ma c'è grande attesa per la mozione ...

Tav : Gruppo Zaia - dopo sblocco del Cipe su Montecchio Toninelli non perda tempo : Venezia, 2 ago. (AdnKronos) – “La notizia dello sblocco del casello di Montecchio Maggiore è un passo decisivo per la continuazione non solo della Pedemontana, ma dell’intero sistema infrastrutturale Veneto. Ora però il ministro Toninelli deve procedere senza indugio con l’alta velocità: i Veneti in coda hanno già aspettato a sufficienza”. Commenta con queste parole il capoGruppo di Lista Zaia, Silvia ...

Dopo il McDonald’s a Caracalla arriva la sanatoria del Tavolino selvaggio : Eliminare “tavolino selvaggio” puntando a rendere lecite le occupazioni di suolo pubblico (OSP) oggi abusive e fornendo gli strumenti agli operatori perché vengano soddisfatte le loro richieste anche stravolgendo antiche vie e piazze patrimonio Unesco. In pratica creare le premesse per un’invasione indiscriminata di tavolini e arredi di ogni genere in tutto il centro storico, il cui territorio è già stato dichiarato formalmente saturo di ...

L’ira del M5s dopo il sì alla Tav : “E’ un regalo a Macron”. E Salvini tira dritto : “Si farà - non si torna indietro” : La mozione depositata in Senato dal Movimento 5 stelle e' servita solo a tenere il punto su una battaglia storica. Bruxelles ha ricevuto ieri la lettera con cui l'Italia conferma il proprio impegno ad andare avanti con la Torino-Lione, in risposta alla sollecitazione dell'Inea, l'agenzia per l'innovazione e le reti infrastrutturali della Commissione europea. La missiva, partita venerdì sera da Roma nell'ultimo giorno utile, e' siglata da un ...